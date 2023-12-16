Обеспеченная старость: что происходит с пенсионными накоплениями казахстанцев

Больше всего счетов у вкладчиков в возрасте 31-40 лет – 3,01 млн, на них хранится 4,8 трлн тенге. Далее следуют казахстанцы от 41 до 50 лет – 2,4 млн счетов, а сумма накоплений достигает 4,7 трлн тенге. Топ-3 замыкает возрастная категория 51-60 лет: 2,05 млн счетов с почти 4,3 трлн тенге.

При этом меньше всего сбережений у вкладчиков старше 81 года – 48,4 тыс. счетов с 1,3 млрд тенге. А также у казахстанцев от 71 до 80 лет. На них приходится 116,9 тыс. счетов с 7,5 млрд тенге.