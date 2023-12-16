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Обеспеченная старость: что происходит с пенсионными накоплениями казахстанцев

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:12
Обеспеченная старость: что происходит с пенсионными накоплениями казахстанцев
Фото: lsm.kz
Больше всего на старость накопили казахстанцы в возрасте от 31 до 40 лет, передает LS.

По данным Нацбанка, на 1 ноября текущего года сумма сбережений по обязательным пенсионным взносам составила 16,6 трлн тенге. За год она выросла на 21,1%, или 2,9 трлн тенге.

А количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) превысило 11 млн.

Больше всего счетов у вкладчиков в возрасте 31-40 лет – 3,01 млн, на них хранится 4,8 трлн тенге. Далее следуют казахстанцы от 41 до 50 лет – 2,4 млн счетов, а сумма накоплений достигает 4,7 трлн тенге. Топ-3 замыкает возрастная категория 51-60 лет: 2,05 млн счетов с почти 4,3 трлн тенге.


При этом меньше всего сбережений у вкладчиков старше 81 года – 48,4 тыс. счетов с 1,3 млрд тенге. А также у казахстанцев от 71 до 80 лет. На них приходится 116,9 тыс. счетов с 7,5 млрд тенге.


В региональном разрезе традиционно лидирует Алматы, где жители накопили на старость 3,3 трлн тенге (1,8 млн счетов). Также высокий объем сбережений у вкладчиков из Астаны – 1,5 трлн тенге (788,5 тыс. счетов), Карагандинской области – 1,2 трлн тенге (766,4 тыс. счетов), Шымкента – 984,5 млрд тенге (944,3 тыс. счетов) и ВКО – 883,2 млрд тенге (571,3 тыс. счетов).

А самая низкая сумма пенсионных накоплений – в Алматинской области, 191,8 млрд тенге (326,2 тыс. счетов), и области Ұлытау – 212,8 млрд тенге (97 тыс. счетов).


Источник: lsm.kz
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