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Человек в маске вновь довел казахстанцев до слез

Просмотров:311 Опубликовано: Сегодня, 15:33
Человек в маске вновь довел казахстанцев до слез
Кадр из видео
Благодеятель подарил нуждающейся семье квартиру, а также отправил на лечение мать-одиночку, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на «NewTimes».

В ролике говорится, что герой истории — 11-летний мальчик. Мама — одиночка, со сложным диагнозом остеоартроз обоих тазобедренных суставов, 1 стадия. Младший ребенок страдает ОНР 1 уровня. Женщина с трудом передвигается на костылях, основную работу по дому выполняет старший ребенок в семье. Он таскает уголь, воду. Мечта мальчика — чтобы мама была здоровой. Сама семья живет в арендном доме барачного типа.


Человек в маске не смог оставить семью в беде: он пообещал отправить женщину на лечение и подарил квартиру.

Казахстанцы вновь были поражены действиями инкогнито.

«У меня пошли слёзы в конце. Слезы счастья. Я так рад, что у них получилось», «Тебе приготовлено место в раю, добрый человек», «Большой человек с большим сердцем. Я плачу», — написали пользователи.


@chelovekvmaskee

Новое счастье + Подарили квартиру❤️

♬ оригинальный звук - Человек в маске


Источник: azattyq-ruhy.kz
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