Человек в маске вновь довел казахстанцев до слез

В ролике говорится, что герой истории — 11-летний мальчик. Мама — одиночка, со сложным диагнозом остеоартроз обоих тазобедренных суставов, 1 стадия. Младший ребенок страдает ОНР 1 уровня. Женщина с трудом передвигается на костылях, основную работу по дому выполняет старший ребенок в семье. Он таскает уголь, воду. Мечта мальчика — чтобы мама была здоровой. Сама семья живет в арендном доме барачного типа.

«У меня пошли слёзы в конце. Слезы счастья. Я так рад, что у них получилось», «Тебе приготовлено место в раю, добрый человек», «Большой человек с большим сердцем. Я плачу», — написали пользователи.