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Циклон движется на запад Казахстана: дорожники предупредили водителей

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:03
Циклон движется на запад Казахстана: дорожники предупредили водителей
Фото из открытых источников
Сегодня вечером ожидается ухудшение погоды, вызванное надвигающимся на запад страны циклоном. Непогода продержится до 21 декабря, предупредили в "КазАвтоЖол" со ссылкой на Казгидромет, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Циклон принесет с собой обильные осадки, понижение температуры, гололед, порывистый ветер и ограничение видимости.

"В период с 16 по 17 декабря текущего года циклон настигнет территории Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской областей, где ожидается обильный снегопад, сильный порывистый ветер, метель. Далее, с 18 декабря циклон будет смещаться в северную, центральную и восточную часть страны, что вызовет ухудшение погодных условий", - сообщили в ведомстве.


В связи с этим подразделения "КазАвтоЖол" будут переведены на усиленный режим работы, говорится в сообщении.

На дорогах планируют задействовать около 500 единиц специальной техники и 700 дорожных работников.


Источник: Tengrinews.kz
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