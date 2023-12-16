Циклон движется на запад Казахстана: дорожники предупредили водителей

"В период с 16 по 17 декабря текущего года циклон настигнет территории Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской областей, где ожидается обильный снегопад, сильный порывистый ветер, метель. Далее, с 18 декабря циклон будет смещаться в северную, центральную и восточную часть страны, что вызовет ухудшение погодных условий", - сообщили в ведомстве.

Сегодня вечером ожидается ухудшение погоды, вызванное надвигающимся на запад страны циклоном. Непогода продержится до 21 декабря, предупредили в "КазАвтоЖол" со ссылкой на Казгидромет, передает корреспондент Tengrinews.kz.Циклон принесет с собой обильные осадки, понижение температуры, гололед, порывистый ветер и ограничение видимости.В связи с этим подразделения "КазАвтоЖол" будут переведены на усиленный режим работы, говорится в сообщении.На дорогах планируют задействовать около 500 единиц специальной техники и 700 дорожных работников.