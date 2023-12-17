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Кадровый дефицит: куда исчезли узкоцелевые профессионалы

Просмотров:216 Опубликовано: Сегодня, 14:39
Кадровый дефицит: куда исчезли узкоцелевые профессионалы
Фото: Freepik
Что происходит на рынке труда Казахстана, каких кадров не хватает в нашей стране, почему возник дефицит высококвалифицированных специалистов и куда исчезли узкоцелевые профессионалы, выяснял Zakon.kz.

На днях в Мажилисе Парламента депутаты обсуждали вопрос утечки и тотального дефицита профессиональных кадров. По мнению мажилисменов, сегодня причины регулярных аварий на ТЭЦ происходят не только из-за высокого износа инфраструктуры, но и потому, что сегодня в ряде городов страны попросту некому проводить технический аудит состояния сетей и выработать план по устранению неполадок.

Дефицит кадров или безработица, или эмиграция всему виной

Как подчеркнула депутат Юлия Кучинская, в стране дефицит кадров наблюдается не только в сфере теплоэнергетики. Проблемы отсутствия профессиональных работников, по ее словам, есть и в сельском хозяйстве, горнодобывающей отрасли, промышленном секторе и других сферах экономики страны.

"Очень часто высококвалифицированные специалисты уезжают в другие страны. Среди основных причин отъезда – более конкурентные условия труда и высокие заработные платы", - отметила Юлия Кучинская.


К слову, согласно "Концепции развития рынка труда до 2030 года", опубликованной на портале "Открытые НПА", где приводится анализ Boston Consulting Group за 2020 г., в Казахстане тогда наблюдался устойчивый рост эмиграции квалифицированных специалистов. Среди выехавших в другие страны 60% лиц с высшим и технически-профессиональным образованием, а доля населения страны, обдумывающая возможность переезда за рубеж, составляла 64%. И хотя аналитики Boston Consulting Group пришли к выводу, что высокое демографическое давление на рынок труда будет приводить к росту безработицы, все же отток квалифицированных кадров за рубеж будет влиять на конкурентоспособность бизнеса и дефицит профессиональных кадров.

Это подтверждает сегодня и статистика. По данным Электронной биржи труда, на 13 декабря 2023 года свыше 186 тыс. резюме было размещено на сайте enbek.kz, при этом предложений о работе – чуть больше 26 тыс.

По состоянию на конец ноября эти показатели составляли более 230 тыс. резюме на 31 тыс. вакансий. То есть, судя по этим цифрам, в настоящее время наблюдается дисбаланс между количеством вакансий и числом резюме, что в свою очередь указывает на дефицит рабочих мест на рынке труда.

Где узкоцелевые специалисты
По словам заместителя генерального директора по персоналу ТОО "Полиметалл Евразия" (Polymetal) Айнур Бекдаировой, в отрасли добычи драгоценных металлов процесс подбора внешних кадров усложняется еще и тем, что на определенные позиции требуются профессионалы с узкой специализацией, обладающие специфическими квалификацией, образованием, знаниями и опытом.

"Это минералоги, техники-геомеханики, обогатители, гидрогеологи и другие специалисты. В настоящий момент в образовательных учреждениях обучают по общему направлению без специализации работы на золотосодержащих рудах и не готовят уникальных специалистов, например, таких, как обогатитель на золотоизвлекательной и обогатительной фабрике. То есть, выпускникам приходится нарабатывать опыт и более углубленно изучать процессы обогащения уже в процессе работы", - говорит Айнур Бекдаирова.


Еще одной проблемой, по ее словам является тот факт, что не все молодые специалисты, которые выходят на рынок труда, готовы работать в определенных условиях. К примеру, на месторождении в отдалении от крупных городов, вахтовым методом с проживанием в вахтовом поселке. Для изучения всего процесса с нуля до готового продукта и получения ценного и узкоспециализированного опыта, по ее словам, необходимо начинать свою трудовую деятельность с рабочих позиций, к чему современная молодежь не всегда готова.

А вот по словам директора ТОО "Акватория – Актобе" Дмитрия Шрамко, компания выпускает современную продукцию для сектора ЖКХ и всегда ратует за молодых специалистов.

"Мы испытываем острую потребность в технических специалистах. Приходится обучать самим, тратить время. Нам нужны сварщики, слесари, инженеры, конструкторы. Особенно востребованы IT-специалисты. У нас современное оборудование для обслуживания и программирования которых нужны именно айтишники. Кадровый голод очень остро чувствуется. Обучаем специалистов сами или отправляем на учебу в другие города Казахстана и за рубеж. Думаю, нужно задуматься нашим местным институтам, чтобы набирать студентов по востребованным техническим специальностям", - отмечает Дмитрий Шрамко.


Как решается проблема
Задачу перед ведомствами от образования по вопросу подготовки дефицитных кадров поставил и глава кабмина Алихан Смаилов. Выступая 17 октября этого года на заседании правительства он подчеркнул, что перед правительством стоит серьезная задача по трудоустройству порядка 1 млн человек в 2023 году. При этом по его данным уже обеспечили работой 734 тыс. нуждавшихся в трудоустройстве казахстанцев. Из них половина – молодежь.

"В каждом регионе реализуют свои планы трудоустройства. В них учтена своя специфика рынка труда и, соответственно, дифференцированы меры господдержки. Акиматам следует активнее вовлекать молодежь в трудовую деятельность. Например, сегодня нужны специалисты в сфере энергетики, нефтегазовой индустрии, в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, транспорте и логистике, IT-сфере", - сказал Алихан Смаилов.


В этой связи, по словам главы кабмина, министерствам науки и просвещения необходимо предусмотреть эти потребности рынка при формировании перечня государственных образовательных грантов.

"Ни коучи, ни блогеры, ни финансисты и юристы не смогут обеспечить технологическую безопасность и инфраструктурное развитие нашей страны. К сожалению, навыками "менять поле силой мысли", "визуализировать" и "открывать денежные потоки" еще никому не удалось решить проблемы тепла, света, строительства и другие. По большому счету, без электроэнергии, любой другой энергии нам не пригодится ни искусственный интеллект, ни достижения цифровизации и информатизации", - отметила Юлия Кучинская.


Депутат напомнила, что глава государства неоднократно говорил о необходимости усилить подготовку технических специалистов. Ведь технологический суверенитет страны могут обеспечить только национальные профессиональные кадры. И предложила полностью пересмотреть систему профессиональной ориентации в школах, ввести в штаты профориентаторов и наладить систему учебно-производственных комбинатов.

По примеру педагогических специальностей в разы повысить стипендии для студентов технарей. Создавать условия для развития и роста технических специалистов, в срочном порядке повысить престиж технических специалистов и рабочих профессий, повысить уровень оплаты труда, внедрить практику выделения подъемных для молодых технических специалистов. Разработать эффективную систему наставничества по взаимодействию бизнеса и учебных заведений с соответствующими инструментами мотивации.


Источник: Zakon.kz
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