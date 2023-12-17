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Метель, туман и гололед ожидаются на большей части Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:41
Метель, туман и гололед ожидаются на большей части Казахстана
Фото: pixabay
В 12 областях страны на 18 декабря объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, в центре Кызылординской области ожидается гололед. В Кызылорде днем ожидается гололед.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, гололед. Ветер восточный, днем в центре области порывы 15-20 м/с. В Алматы временами ожидаются туман, гололед. В Конаеве ожидается ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. На западе, севере области низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, южный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается низовая метель.

На севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау временами туман, гололед, низовая метель.

Ночью на западе, днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается метель. Ветер южный днем на западе области порывы 15-20 м/с.

Днем в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный днем в центре области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается метель. Ветер южный на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Днем в горных районах области низовая метель, на севере области гололед. Ветер юго-восточный, южный днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ожидается ветер юго-восточный, южный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Актау временами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. Ночью на западе, севере области, днем на большей части области ожидается метель. Ветер юго-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается метель. Ветер юго-восточный ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, в центре Актюбинской области ожидается сильный снег. Днем на севере, западе области ожидаются низовая метель, гололед. На севере, западе, в центре области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ожидаются туман, гололед.


Источник: Zakon.kz
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