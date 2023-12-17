Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 18 Декабря
+1...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.44 KZT
  • €1 = 501.26 KZT
  • 1 RUB = 5.11 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Жители Костанайской области хотят слепить 2024 снеговика и установить рекорд

Просмотров:277 Опубликовано: Вчера, 21:54
Жители Костанайской области хотят слепить 2024 снеговика и установить рекорд
Фото: pixabay
Предновогодние дни в селе Камысты Костанайской области в этом году особенные. Руководство района инициировало акцию под названием «Кыс-2024», призванную символично отметить наступление Нового года. На территорию стадиона камыстинцы хотят вывести армию снеговиков – 2024 штуки.

Организаторы уверены, что такое массовое творчество не только подарит жителям и гостям района невероятно теплые и радостные моменты, но и войдет в Книгу рекордов Гиннесса. Сегодня в ней впереди всех китайцы – 1700 снеговиков. Стоит отметить, что камыстинцы нацелены не только установить рекорд, но и показать, какие потрясающие события могут происходить в маленьких уголках нашего мира.

Сельчане уже слепили больше 300 снеговиков. Каждый со своим неповторимым обликом и характером. Принять участие в акции может любой желающий.


Источник: Костанайские новости
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика