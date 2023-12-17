Жители Костанайской области хотят слепить 2024 снеговика и установить рекорд

Предновогодние дни в селе Камысты Костанайской области в этом году особенные. Руководство района инициировало акцию под названием «Кыс-2024», призванную символично отметить наступление Нового года. На территорию стадиона камыстинцы хотят вывести армию снеговиков – 2024 штуки.



Организаторы уверены, что такое массовое творчество не только подарит жителям и гостям района невероятно теплые и радостные моменты, но и войдет в Книгу рекордов Гиннесса. Сегодня в ней впереди всех китайцы – 1700 снеговиков. Стоит отметить, что камыстинцы нацелены не только установить рекорд, но и показать, какие потрясающие события могут происходить в маленьких уголках нашего мира.



Сельчане уже слепили больше 300 снеговиков. Каждый со своим неповторимым обликом и характером. Принять участие в акции может любой желающий.