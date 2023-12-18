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Казахстанские пенсионеры будут сдавать декларацию о доходах

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:28
Казахстанские пенсионеры будут сдавать декларацию о доходах
Фото: depositphotos.com
Специалисты отмечают, что эти новшества облегчат сдачу ежегодной формы налоговой отчётности для людей.

К примеру, исключено предоставление сведений, которые налоговые органы могут самостоятельно получить из баз данных, в том числе других госорганов и продлевается срок сдачи декларации в бумажном виде.

«Декларацию об активах и обязательствах в рамках всеобщего декларирования, входящую систему обязаны будут предоставлять все, все то, кто войдет в всеобщее декларирование, а войдут все без исключения, все взрослое население. Это касается пенсионеров, безработные, не важно, все войдут в систему всеобщего декларирования», — говорит руководитель управления департамента госдоходов Костанайской области Шынар Жумабай.

В департаменте госдоходов поясняют, декларацию 250 формы, подают все, кто впервые заполняет этот документ. Затем, на следующий год подается декларация формы 270 и вот согласно поправкам именно по ней серьезные новшества. Ранее подразумевалось, что ее будут сдавать ежегодно. Но после изменений ее будет представлять каждый год обязательно и те, кто вошел в систему на первом и втором этапе.

«Что касается второго этапа, кто вошел в текущем году, это квазигосударственный сектор и работники бюджетных организаций и их супруги они представят ее в 2024 году. Они ее первый раз представят, но в последующие годы, они ее будут представлять только в том случае, если у них будут дополнительный доход кроме зарплаты», — сообщила Шынар Жумабай.

Что касается пенсионеров и других людей, которые войдут в систему всеобщего декларирования в 2025 году, то они сдадут только первую декларацию — 250-ую, а в последующие годы, если у них не будет дополнительных доходов, кроме пенсии, зарплаты, социальных выплат, не будет куплено имущество за пределами Казахстана, то и 270-ую они предоставлять не будут.


Источник: alau.kz
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