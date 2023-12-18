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Тепло придет в Казахстан

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:17
Тепло придет в Казахстан
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 19-21 декабря, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как отмечают метеорологи, период по-настоящему зимней погоды с морозами заканчивается. На территорию Казахстана будут поступать воздушные массы североатлантического происхождения, подогретых Гольфстримом. В результате которого ожидается повышение температуры воздуха на большей части страны.

"Из-за очередного североатлантического циклона, метеоусловия ухудшатся, пройдет снег с метелями, а снег с переходом в дождь ожидается сначала на западе и юге Казахстана, днем 21 декабря на севере и в центре страны, который будет сопровождаться гололедными явлениями. А столбики термометров днем постепенно повысятся от 3-8 мороза до 2 мороза-3 тепла", - говорится в сообщении.


Источник: tengrinews.kz
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