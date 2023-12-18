Тепло придет в Казахстан

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 19-21 декабря, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как отмечают метеорологи, период по-настоящему зимней погоды с морозами заканчивается. На территорию Казахстана будут поступать воздушные массы североатлантического происхождения, подогретых Гольфстримом. В результате которого ожидается повышение температуры воздуха на большей части страны.



"Из-за очередного североатлантического циклона, метеоусловия ухудшатся, пройдет снег с метелями, а снег с переходом в дождь ожидается сначала на западе и юге Казахстана, днем 21 декабря на севере и в центре страны, который будет сопровождаться гололедными явлениями. А столбики термометров днем постепенно повысятся от 3-8 мороза до 2 мороза-3 тепла", - говорится в сообщении.