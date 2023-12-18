В Минэкономики высказались об ограничениях, наложенных США на казахстанскую компанию

"Важно учесть, что это не вторичные санкции, то есть не относится к блокирующему списку Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США (SDN list)"- заявили в Минэкономики страны.

7 декабря ТОО Elem group включили в список (entity list) Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, передает корреспондент Tengrinews.kz.Введенные ограничения подразумевают, что впредь поставщики из США не смогут направлять компаниям, попавшим в данный список, американские товары без получения перед этим специальной лицензии - отметили в Минэкономики.Компании, попавшие под ограничения Минторга США, могут продолжать осуществлять свою деятельность, за исключением работы с американскими контрагентами.Там отметили, что в этом списке также находятся предприятия из развитых стран, таких как Германия, Япония, Бельгия, Великобритания и другие.Ранее США ввели санкции против другой казахстанской компании за "связь с Северной Кореей"