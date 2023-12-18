«Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство РФ граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии», - говорится в сообщении в понедельник.

«Однако требование о знании русского языка для них по-прежнему сохраняется», - сказано в сообщении.

Астана. 18 декабря. КазТАГ – Президент Российской Федерации Владимир Путин упростил прием граждан Казахстана в гражданство России, сообщает ТАСС.Согласно указу, для граждан указанных стран не будет обязательным соблюдение установленного срока проживания в стране (пять лет) и знание истории и законодательства России при подаче заявления.Отметим, что, по казахстанскому законодательству двойное гражданство запрещено, и гражданин РК, становясь гражданином другой страны, автоматически теряет гражданство Казахстана.