Количество запрещенных номеров для авто в Казахстане будет меняться - МВД

"Такое решение принимается как на основании заключения уполномоченного органа в области культуры, так и по результатам собственного анализа, мониторинга социальных сетей и высказываний граждан по уже выпущенным в обращение сериям", - говорится в ответе МВД на официальный запрос Tengrinews.kz.

"С учетом значительного числа возможных комбинаций количество "запрещенных" серий, безусловно, будет меняться, по мере приближения их выдачи. Формирование очереди присвоения серий ведется в алфавитном порядке", - также добавили в МВД.

В МВД Казахстана сделали пояснение насчет государственных регистрационных знаков транспортных средств, которые были исключены, но тем не менее все еще встречаются на некоторых авто, передает корреспондент Tengrinews.kz.Учитывая, что отдельные буквенные комбинации могут быть чужды правилам культуры речи, иметь скрытое либо оскорбительное толкование, их выпуск в обращение ограничивается, пояснили полицейские.Вместе с тем на дорогах Казахстана все еще попадаются авто с "неприглядными" номерами. Как пояснили в министерстве, если госномер был выдан до введения ограничения по данной серии, то изыматься он не будет.Напомним, ранее в МВД назвали запрещенные номера для авто в Казахстане. В представленном списке значатся 106 буквенных комбинаций.