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Сунгат Есимханов назначен вице-министром энергетики

Просмотров:224 Опубликовано: Сегодня, 10:01
Сунгат Есимханов назначен вице-министром энергетики
Фото пресс-службы правительства
Сунгат Есимханов назначен вице-министром энергетики, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Постановлением Правительства Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович назначен вице-министром энергетики", - говорится в сообщении.


Сунгат Есимханов родился в 1973 году в Павлодарской области. Окончил Павлодарский индустриальный институт, Карагандинский институт актуального образования "Болашак".

С 1996 по 2000 год работал инженером по нормированию труда, экономистом в АО "Алюминий Казахстан".

В 2001-2004 годы - и. о. ведущего специалиста, главный специалист, начальник отдела, начальник управления в Агентстве по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.

В 2004-2007 годах работал в структурах Агентства по регулированию естественных монополий, защите конкуренции, в разное время занимая должности директора департаментов Мангистауской и Карагандинской областей.

2008 год - заместитель генерального директора РГП "Канал имени Каныша Сатпаева".

2008-2010 годы - и. о. начальника управления, начальник управления энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области.

2010-2013 годы - президент АО "Казахэнергоэкспертиза".

2013-2014 годы - и. о. директора, директор департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий.

2014-2018 годы - председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики.

2018-2020 годы - вице-министр энергетики.

2020-2021 года - первый заместитель акима Павлодарской области.

2021-2022 годы - председатель правления АО "Самрук-Энерго".

С 2022 по настоящее время - председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго.


Источник: Tengrinews.kz
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