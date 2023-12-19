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Подозреваемый в организации каналов связи для иностранных мошенников задержан в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:30
Подозреваемый в организации каналов связи для иностранных мошенников задержан в Казахстане
фото: Пресс-служба КНБ РК
Астана. 19 декабря. КазТАГ – Подозреваемый в организации каналов связи для иностранных мошенников задержан в Казахстане, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ).

«КНБ при координации органов прокуратуры задержан гражданин Казахстана, подозреваемый в организации незаконного пропуска трафика и телефонных соединений. По версии следствия, им оказывались услуги, позволявшие иностранным злоумышленникам маскировать свои звонки в Казахстан для осуществления мошеннических действий», - говорится в сообщении во вторник.


По данным спецслужб, «эти операции осуществлялись с применением специального оборудования и вредоносного программного обеспечения, подменяющего иностранные номера на казахстанские».

«В результате, подозреваемый извлекал сверхприбыль в ущерб национальным операторам связи, а зарубежные мошенники с использованием его услуг обманывали жителей республики. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 210 (создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов) УК РК», - сказано в сообщении.


Как отметили в КНБ, только за последние три года зарегистрировано 59 тыс. фактов интернет-мошенничества с ущербом на сумму порядка Т43 млрд.


Источник: kaztag.kz
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