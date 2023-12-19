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Племяннику экс-президента Кайрату Сатыбалдыулы отказали в УДО

Просмотров:138 Опубликовано: Сегодня, 13:28
Племяннику экс-президента Кайрату Сатыбалдыулы отказали в УДО
Фото из открытых источников
Племяннику экс-президента Казахстана Кайрату Сатыбалдыулы, осужденному на шесть лет по делу о хищениях в «Казахтелекоме», отказали в условно-досрочном освобождении, сообщает BES.media.

Кайрат Сатыбалдыулы заявил в суде Восточного Казахстана, что 24 ноября исполнилось два года с тех пор, как он находится под стражей. Он попросил заменить тюремное заключение на ограничение свободы, аргументируя тем, что у него есть «одно поощрение, одна степень», а также он «добровольно состоит в организации».

Суд пришел к выводу, что у Кайрата Сатыбалдыулы есть «нарушение и нестабильное поведение», поэтому ему рано подавать на УДО.

«В удовлетворении ходатайства осужденного Кайрата Сатыбалдыулы о замене наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы отказать», – заявил судья.


11 декабря «Курсив» писал, что Сатыбалдыулы подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.

В сентябре 2022 года племянник Нурсултана Назарбаева был приговорен к шести годам в колонии средней безопасности. Такое наказание он получил по делу о хищении в особо крупном размере в АО «Казахтелеком» и АО «ЦТС».

Суд установил, что Кайрат Сатыбалдыулы с 2018 по 2021 год организовал хищение денег из Центра транспортного сервиса при помощи председателя совета директоров Мухамеджанулы и президента Бекетова. Они выводили деньги из компании, заключая фиктивные договоры с подконтрольными ему компаниями. Таким образом, Сатыбалдыулы, Мухамеджанов и Бекетов причинили материальный ущерб центру в особо крупном размере – более 28 млрд тенге.


Также суд установил, что с 2018 по 2022 год Сатыбалдыулы нанес ущерб «Казахтелекому». Он перепродавал услуги телекоммуникаций компании, а также передал в аренду оператору каналы связи по завышенной стоимости. Своими действиями Сатыбалдыулы, Конырбаев и Муравьев причинили «Казахтелекому» материальный ущерб в размере более 12 млрд тенге.

Позже Сатыбалдыулы передал государству бизнес-центры, административные здания, коммерческие помещения, дома, квартиры, объекты незавершенного строительства, земельные участки, эксклюзивные драгоценности, люксовые автомашины и денежные средства «в целях возмещения ущерба».

Сатыбалдыулы отбывает наказание в Восточном Казахстане. Кроме того, племянник экс-президента в числе лиц, вернувших государству незаконно приобретенные активы.


Источник: kz.kursiv.media
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