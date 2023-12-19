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Сколько школ и общежитий построено в Казахстане в 2023 году

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:47
Сколько школ и общежитий построено в Казахстане в 2023 году
Столичная школа-гимназия №96 построена за счет средств, изъятых у коррупционеров.
Редакция Primeminister.kz продолжает подводить итоги 2023 года серией материалов о результатах развития Казахстана в различных сферах.

В сегодняшнем обзоре речь пойдет об образовании. В настоящее время в республике проводится реализация ряда важных инициатив Главы государства по укреплению сферы образования на всех уровнях.

В текущем году по стране введено в эксплуатацию 165 школ на 137 тыс. ученических мест. Тем самым решены вопросы с 12 аварийными и 29 трехсменными школами.

В 210 школах завершен капитальный ремонт.

В рамках нацпроекта «Комфортная школа» начато строительство 217 школ на 461 тыс. ученических мест (в две смены).

С момента создания Фонда поддержки инфраструктуры образования на специальный счет поступило 151,9 млрд тенге.

В результате профинансировано строительство 62 школ на 76,7 тыс. ученических мест на общую сумму 96,5 млрд тенге. По состоянию на 1 декабря текущего года в эксплуатацию введено 17 школ для 28,6 тыс. учеников.

Сколько школ и общежитий построено в Казахстане в 2023 году


С 1 сентября организовано бесплатное горячее питание для 1,6 млн детей.

В январе т.г. заработная плата учителей повышена еще на 25%.

С сентября на 30% увеличена заработная плата около 98 тыс. воспитателей.

В 2023 году на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием выделено свыше 88 тыс. грантов.

С 1 сентября увеличена стипендия студентам на 20% до 41 898 тенге (педагогические науки – до 67 200 тенге), магистрантам и докторантам – на 15% до 97 024 тенге и 217 500 тенге соответственно.

Повышена на 50% стипендия студентов колледжей.

В текущем году введено в эксплуатацию 25 студенческих общежитий на 5,9 тыс. мест. До конца года планируется открытие еще 19 общежитий на 5 тыс. мест.

Продолжается работа по открытию в Казахстане филиалов ведущих иностранных вузов.

Подробнее на сайте primeminister.kz.


Источник: Primeminister.kz
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