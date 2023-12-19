Сколько школ и общежитий построено в Казахстане в 2023 году

Редакция Primeminister.kz
продолжает подводить итоги 2023 года серией материалов о результатах развития Казахстана в различных сферах.
В сегодняшнем обзоре речь пойдет об образовании. В настоящее время в республике проводится реализация ряда важных инициатив Главы государства по укреплению сферы образования на всех уровнях.
В текущем году по стране введено в эксплуатацию 165 школ на 137 тыс. ученических мест. Тем самым решены вопросы с 12 аварийными и 29 трехсменными школами.
В 210 школах завершен капитальный ремонт.
В рамках нацпроекта «Комфортная школа» начато строительство 217 школ на 461 тыс. ученических мест (в две смены).
С момента создания Фонда поддержки инфраструктуры образования на специальный счет поступило 151,9 млрд тенге.
В результате профинансировано строительство 62 школ на 76,7 тыс. ученических мест на общую сумму 96,5 млрд тенге. По состоянию на 1 декабря текущего года в эксплуатацию введено 17 школ для 28,6 тыс. учеников.
С 1 сентября организовано бесплатное горячее питание для 1,6 млн детей.
В январе т.г. заработная плата учителей повышена еще на 25%.
С сентября на 30% увеличена заработная плата около 98 тыс. воспитателей.
В 2023 году на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием выделено свыше 88 тыс. грантов.
С 1 сентября увеличена стипендия студентам на 20% до 41 898 тенге (педагогические науки – до 67 200 тенге), магистрантам и докторантам – на 15% до 97 024 тенге и 217 500 тенге соответственно.
Повышена на 50% стипендия студентов колледжей.
В текущем году введено в эксплуатацию 25 студенческих общежитий на 5,9 тыс. мест. До конца года планируется открытие еще 19 общежитий на 5 тыс. мест.
Продолжается работа по открытию в Казахстане филиалов ведущих иностранных вузов.
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