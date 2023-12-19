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Какие новые нарушения будут фиксировать "Сергеки" в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:21
Какие новые нарушения будут фиксировать "Сергеки" в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В комитете административной полиции МВД озвучили, какие новые нарушения будут фиксировать камеры "Сергек", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев, пилотный проект по новым видам нарушений уже запущен в Алматы и Астане.

"Мы сейчас пилотный проект уже используем. В пилотном режиме у нас в некоторых городах в Алматы, в Астане уже проводим такую работу. Как только завершим пилот, мы постараемся заняться этим вопросом. В том числе использование сотового телефона, ремней безопасности. Вот такие нарушения в будущем мы через "Сергек" будем выявлять", - отметил Султанбаев на брифинге СЦК.


Источник: Tengrinews.kz
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