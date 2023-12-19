Ослабить правила вывоза валюты из Казахстана предлагает Нацбанк

Разрешить банкам второго уровня вывозить валюты стран ЕЭАС без ограничения, а остальные валюты - по согласованию с Нацбанком, следует из проекта поправок в указ президента «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан».

Астана. 19 декабря. КазТАГ – Разрешить банкам второго уровня вывозить валюты стран Евразийского экономического союза (ЕЭАС) без ограничения, а остальные валюты – по согласованию с Национальным банком Казахстана, предлагает регулятор.Согласно информации, Нацбанк предложил разрешить банкам вывозить иностранную валюту государств, не входящих в ЕАЭС, по согласованию с ним, а без разрешения регулятора банки смогут вывозить валюту государств-членов ЕАЭС.Напомним, в Казахстане запрет на вывоз банками иностранной валюты действует с марта 2022 года. Банки периодически вывозили рубли при накоплении российской валюты по специальным разрешениям регулятора.