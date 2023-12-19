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Ослабить правила вывоза валюты из Казахстана предлагает Нацбанк

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:30
Ослабить правила вывоза валюты из Казахстана предлагает Нацбанк
Фото из открытых источников
Астана. 19 декабря. КазТАГ – Разрешить банкам второго уровня вывозить валюты стран Евразийского экономического союза (ЕЭАС) без ограничения, а остальные валюты – по согласованию с Национальным банком Казахстана, предлагает регулятор.

Разрешить банкам второго уровня вывозить валюты стран ЕЭАС без ограничения, а остальные валюты - по согласованию с Нацбанком, следует из проекта поправок в указ президента «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан».


Согласно информации, Нацбанк предложил разрешить банкам вывозить иностранную валюту государств, не входящих в ЕАЭС, по согласованию с ним, а без разрешения регулятора банки смогут вывозить валюту государств-членов ЕАЭС.

Напомним, в Казахстане запрет на вывоз банками иностранной валюты действует с марта 2022 года. Банки периодически вывозили рубли при накоплении российской валюты по специальным разрешениям регулятора.


Источник: kaztag.kz
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