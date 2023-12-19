Телевидение и радио не будут работать день в Казахстане

Сообщается, что в рамках завершения очередного этапа модернизации вещательного ядра "Қазмедиа орталығы" планирует заменить сетевое оборудование всего технологического комплекса. Также АО "Казтелерадио" проведет профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

Телевидение и радио не будут работать 23 декабря с 03:00 до 17:00, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу "Казтелерадио".В этой связи уведомляем о приостановке вещания теле-, радиоканалов в сетях эфирного, кабельного испутникового телерадиовещания на указанный период времени. Приносим извинения за временные неудобства, — говорится в сообщении.