Отмена ЕСП: что делать самозанятым казахстанцам в 2024 году

Наиболее удобным режимом для таких граждан является специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения E-Salyq Вusiness", - пояснили в комитете.

Мобильное приложение исчисляет налог (1 процент от дохода) и социальные платежи в соответствии с Социальным кодексом и законом "Об обязательном социальном медицинском страховании" (на 2023 год пенсионные взносы – 7000 тенге, социальные отчисления – 2450 тенге, взносы на медицинское страхование – 4900 тенге).

В Комитете госдоходов Минфина рассказали, что в 2024 году делать гражданам, ранее уплачивавшим единый совокупный платеж, передает Tengrinews.kz.Единый совокупный платеж (ЕСП) вводился для граждан:- доход которых за год не превышал 4,1 миллиона тенге, или 1175 МРП;- которые оказывали услуги только физическим лицам.В КГД пояснили, что изначально ЕСП вводился временно на 5 лет (с 2019-го по 2023 год) и период его применения завершается 31 декабря 2023 года."Гражданам, уплачивающим ЕСП, с 2024 года, необходимо стать индивидуальными предпринимателями и выбрать подходящий налоговый режим.Как пояснили в КГД, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в приложении можно без посещения налоговых органов. Кроме того, мобильное приложение позволяет автоматически вести учет полученных доходов."Через мобильное приложение выдается чек мобильного приложения, заменяющий чек контрольно-кассовой машины (ККМ), соответственно, не нужно приобретать ККМ.Нет обязательств по предоставлению декларации", - перечислили в комитете.Отдельно для лиц, сдающих в аренду квартиры и плативших ЕСП в комитете отметили, что такие лица могут оплачивать налоги без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и представлять декларацию по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) раз в год, ставка налога составляет 10 процентов от дохода.