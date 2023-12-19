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Отмена ЕСП: что делать самозанятым казахстанцам в 2024 году

Просмотров:75 Опубликовано: Сегодня, 18:24
Отмена ЕСП: что делать самозанятым казахстанцам в 2024 году
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Комитете госдоходов Минфина рассказали, что в 2024 году делать гражданам, ранее уплачивавшим единый совокупный платеж, передает Tengrinews.kz.

Единый совокупный платеж (ЕСП) вводился для граждан:

- доход которых за год не превышал 4,1 миллиона тенге, или 1175 МРП;
- которые оказывали услуги только физическим лицам.

В КГД пояснили, что изначально ЕСП вводился временно на 5 лет (с 2019-го по 2023 год) и период его применения завершается 31 декабря 2023 года.

"Гражданам, уплачивающим ЕСП, с 2024 года, необходимо стать индивидуальными предпринимателями и выбрать подходящий налоговый режим.

Наиболее удобным режимом для таких граждан является специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения E-Salyq Вusiness", - пояснили в комитете.


Как пояснили в КГД, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в приложении можно без посещения налоговых органов. Кроме того, мобильное приложение позволяет автоматически вести учет полученных доходов.

"Через мобильное приложение выдается чек мобильного приложения, заменяющий чек контрольно-кассовой машины (ККМ), соответственно, не нужно приобретать ККМ.

Мобильное приложение исчисляет налог (1 процент от дохода) и социальные платежи в соответствии с Социальным кодексом и законом "Об обязательном социальном медицинском страховании" (на 2023 год пенсионные взносы – 7000 тенге, социальные отчисления – 2450 тенге, взносы на медицинское страхование – 4900 тенге).


Нет обязательств по предоставлению декларации", - перечислили в комитете.

Отдельно для лиц, сдающих в аренду квартиры и плативших ЕСП в комитете отметили, что такие лица могут оплачивать налоги без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и представлять декларацию по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) раз в год, ставка налога составляет 10 процентов от дохода.


Источник: Tengrinews.kz
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