Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 19 Декабря
+7...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 458 KZT
  • €1 = 501.1 KZT
  • 1 RUB = 5.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Еще один вид штрафов планируют повысить в 2 раза в Казахстане

Просмотров:262 Опубликовано: Сегодня, 20:11
Еще один вид штрафов планируют повысить в 2 раза в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Казахстане планируют увеличить штрафы за разбрасывание мусора в неположенных местах. Об этом на заседании правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Министерство, по его словам, разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие увеличение штрафов за выброс мусора вне установленных мест.

"К примеру, для физических лиц с 50 МРП (172,5 тысячи тенге в 2023 году) до 100 МРП (345 тысяч тенге), а для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организации со 100 МРП до 200 МРП (690 тысяч тенге)", - сообщил Нысанбаев.


На сегодняшний день для физических лиц за складирование отходов вне установленных мест предусмотрен штраф 50 МРП, для малого бизнеса и некоммерческих организаций - 100 МРП, для среднего бизнеса - 100 процентов от суммы экономической выгоды, для крупного бизнеса - 200 процентов от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения.

Минэкологии предлагает увеличить штрафы для физических лиц и малого бизнеса в два раза, для среднего бизнеса предлагается установить штраф в размере 500 МРП (1,7 миллиона тенге) и 100 процентов от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения; для крупного бизнеса – в размере 1 тысячи МРП (3,4 миллиона тенге) и 200 процентов от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения.

"Данные поправки в КоАП предусмотрены в рамках проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития столицы и городов республиканского значения", который на сегодня прошел общественное слушание и по указанным поправкам проводятся анализ регуляторного воздействия", - сказал Нысанбаев.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика