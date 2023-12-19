Еще один вид штрафов планируют повысить в 2 раза в Казахстане

"К примеру, для физических лиц с 50 МРП (172,5 тысячи тенге в 2023 году) до 100 МРП (345 тысяч тенге), а для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организации со 100 МРП до 200 МРП (690 тысяч тенге)", - сообщил Нысанбаев.

"Данные поправки в КоАП предусмотрены в рамках проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития столицы и городов республиканского значения", который на сегодня прошел общественное слушание и по указанным поправкам проводятся анализ регуляторного воздействия", - сказал Нысанбаев.

В Казахстане планируют увеличить штрафы за разбрасывание мусора в неположенных местах. Об этом на заседании правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.Министерство, по его словам, разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие увеличение штрафов за выброс мусора вне установленных мест.На сегодняшний день для физических лиц за складирование отходов вне установленных мест предусмотрен штраф 50 МРП, для малого бизнеса и некоммерческих организаций - 100 МРП, для среднего бизнеса - 100 процентов от суммы экономической выгоды, для крупного бизнеса - 200 процентов от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения.Минэкологии предлагает увеличить штрафы для физических лиц и малого бизнеса в два раза, для среднего бизнеса предлагается установить штраф в размере 500 МРП (1,7 миллиона тенге) и 100 процентов от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения; для крупного бизнеса – в размере 1 тысячи МРП (3,4 миллиона тенге) и 200 процентов от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения.