Еще один вид штрафов планируют повысить в 2 раза в Казахстане

В Казахстане планируют увеличить штрафы за разбрасывание мусора в неположенных местах. Об этом на заседании правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министерство, по его словам, разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие увеличение штрафов за выброс мусора вне установленных мест.
"К примеру, для физических лиц с 50 МРП (172,5 тысячи тенге в 2023 году) до 100 МРП (345 тысяч тенге), а для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организации со 100 МРП до 200 МРП (690 тысяч тенге)", - сообщил Нысанбаев.
На сегодняшний день для физических лиц за складирование отходов вне установленных мест предусмотрен штраф 50 МРП, для малого бизнеса и некоммерческих организаций - 100 МРП, для среднего бизнеса - 100 процентов от суммы экономической выгоды, для крупного бизнеса - 200 процентов от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения.
Минэкологии предлагает увеличить штрафы для физических лиц и малого бизнеса в два раза, для среднего бизнеса предлагается установить штраф в размере 500 МРП (1,7 миллиона тенге) и 100 процентов от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения; для крупного бизнеса – в размере 1 тысячи МРП (3,4 миллиона тенге) и 200 процентов от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения.
"Данные поправки в КоАП предусмотрены в рамках проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития столицы и городов республиканского значения", который на сегодня прошел общественное слушание и по указанным поправкам проводятся анализ регуляторного воздействия", - сказал Нысанбаев.
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