В какую валюту не стоит вкладываться в новом году – рекомендации

"Мы прогнозируем укрепление доллара до первой половины 2024 года на основе относительной экономической эффективности по сравнению с другими крупными экономиками, что поддерживает высокие доходности по облигациям США в рамках G10", – отметил Жумагали.

"Мы предполагаем, что фунт будет проявлять слабую динамику в 2024 году, причем Банк Англии, возможно, будет более активно снижать процентные ставки, чем это в настоящее время учитывается инвесторами. В то время как риски стагфляции также могут оказать давление на валюту", – подчеркнул аналитик.