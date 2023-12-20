В какую валюту не стоит вкладываться в новом году – рекомендации

Казахстанским инвесторам следует избегать вложений в британский фунт в новом году. Такое мнение LS
высказал директор департамента аналитики BCC Invest Султан Жумагали.
Оценивая инвестиции в иностранную валюту, Султан Жумагали обратил внимание на американский доллар. По его словам, экономические показатели США за текущий год показали неожиданную устойчивость.
Так, доходности 10-летних казначейских облигаций страны достигли 15-летнего максимума в 5% в октябре. Это, в свою очередь, способствовало росту индекса доллара США (DXY) на 7% после кратковременного падения до своего минимума года.
"Мы прогнозируем укрепление доллара до первой половины 2024 года на основе относительной экономической эффективности по сравнению с другими крупными экономиками, что поддерживает высокие доходности по облигациям США в рамках G10", – отметил Жумагали.
При этом во второй половине нового года в BCC Invest ожидают ослабления американской валюты, которое будет совпадать со снижением процентных ставок со стороны ФРС.
Вместе с тем собеседник LS советует не вкладываться в нацвалюту Великобритании.
"Мы предполагаем, что фунт будет проявлять слабую динамику в 2024 году, причем Банк Англии, возможно, будет более активно снижать процентные ставки, чем это в настоящее время учитывается инвесторами. В то время как риски стагфляции также могут оказать давление на валюту", – подчеркнул аналитик.
В инвесткомпании считают, что Великобритания нуждается в более низком курсе фунта для компенсации двойного дефицита (бюджетного и текущего счета), с которым она столкнется в долгосрочной перспективе. А в случае победы Лейбористской партии на общих выборах, которые могут состояться в 2024 году, более благоприятное или позитивное отношение к Европе может укрепить британскую нацвалюту.
Также эксперт прокомментировал ситуацию с тенге в новом году. По мнению Жумагали, смягчение денежно-кредитной политики Нацбанком, которое началось в августе этого года, будет негативно влиять на нацвалюту, уменьшая привлекательность тенговых активов.
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