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Кому в Казахстане могут запретить выдавать кредиты

Просмотров:44 Опубликовано: Сегодня, 11:15
Кому в Казахстане могут запретить выдавать кредиты
Фото из открытых источников
Депутаты Парламента разработали законопроект, регулирующий вопросы минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщила депутат Мажилиса Татьяна Савельева, законопроект предусматривает:

- запрет на выдачу гражданам новых потребительских кредитов при наличии просрочки по кредитам;
- запрет на начисление вознаграждения по всем кредитам после 90 дней просрочки;
- ограничение на продажу кредитов граждан банками и микрофинансовыми организациями коллекторским агентствам;
- введение обязанности коллекторских агентств проводить урегулирование приобретенной задолженности;
- установление ограничений по сроку, сумме и иным условиям потребительского банковского займа в соответствии с НПА АРРФР;
- запрет на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей с несовершеннолетними детьми.

Кроме этого, документ дает возможность банкам сдавать в аренду жилье, перешедшее в собственность банка в результате обращения взыскания, предыдущему владельцу (заемщику); сохранение на банковском счете денег в размере не менее 2 ПМ при предъявлении платежного требования; списание долга по кредитам граждан при наличии добровольного отказа от получения кредита; введение обязательной отсрочки по кредитам без вознаграждения для солдат-срочников на период воинской службы.

"Кроме того, в законопроекте содержатся нормы, предусматривающие внесение изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях в части установления уголовной и административной ответственности за продажу личных данных, подмену номера абонента и незаконную передачу абонентского номера другим лицам", - рассказала Татьяна Савельева на пленарном заседании Мажилиса.


Депутат добавила, что правительство уже подготовило заключение по законопроекту и согласилось с большинством нововведений.

"Но наряду с этим по некоторым концептуальным позициям, в частности по запрету продажи займов коллекторским компаниям, правительство предоставило альтернативную позицию, с которой депутаты не согласны и в рабочих группах продолжат работу по введению этой нормы", - сказала она.


Комитет по финансам и бюджету готов рассмотреть данный законопроект и подготовить по нему заключение. После этого состоится презентация документа в Мажилисе.


Источник: Tengrinews.kz
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