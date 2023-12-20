Кому в Казахстане могут запретить выдавать кредиты

"Кроме того, в законопроекте содержатся нормы, предусматривающие внесение изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях в части установления уголовной и административной ответственности за продажу личных данных, подмену номера абонента и незаконную передачу абонентского номера другим лицам", - рассказала Татьяна Савельева на пленарном заседании Мажилиса.

"Но наряду с этим по некоторым концептуальным позициям, в частности по запрету продажи займов коллекторским компаниям, правительство предоставило альтернативную позицию, с которой депутаты не согласны и в рабочих группах продолжат работу по введению этой нормы", - сказала она.

Депутаты Парламента разработали законопроект, регулирующий вопросы минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщила депутат Мажилиса Татьяна Савельева, законопроект предусматривает:- запрет на выдачу гражданам новых потребительских кредитов при наличии просрочки по кредитам;- запрет на начисление вознаграждения по всем кредитам после 90 дней просрочки;- ограничение на продажу кредитов граждан банками и микрофинансовыми организациями коллекторским агентствам;- введение обязанности коллекторских агентств проводить урегулирование приобретенной задолженности;- установление ограничений по сроку, сумме и иным условиям потребительского банковского займа в соответствии с НПА АРРФР;- запрет на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей с несовершеннолетними детьми.Кроме этого, документ дает возможность банкам сдавать в аренду жилье, перешедшее в собственность банка в результате обращения взыскания, предыдущему владельцу (заемщику); сохранение на банковском счете денег в размере не менее 2 ПМ при предъявлении платежного требования; списание долга по кредитам граждан при наличии добровольного отказа от получения кредита; введение обязательной отсрочки по кредитам без вознаграждения для солдат-срочников на период воинской службы.Депутат добавила, что правительство уже подготовило заключение по законопроекту и согласилось с большинством нововведений.Комитет по финансам и бюджету готов рассмотреть данный законопроект и подготовить по нему заключение. После этого состоится презентация документа в Мажилисе.