Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 20 Декабря
+8...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 458 KZT
  • €1 = 501.1 KZT
  • 1 RUB = 5.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В Казахстане изменили правила проведения техосмотра

Просмотров:282 Опубликовано: Сегодня, 11:40
В Казахстане изменили правила проведения техосмотра
Фото из открытых источников
Приказом и.о. министра транспорта от 5 декабря 2023 года приостановлено действие некоторых норм Правил организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, сообщает Zakon.kz.

В частности, до 1 января 2025 года приостановлено действие трех пунктов.

Так, после этой даты в состав контрольно-диагностического оборудования войдет шумомер.

"Уровень шума выпуска отработавших газов авто не должен превышать 5 дБ на холостом ходу. А при отсутствии этих данных - значений, указанных в таблице 9.2. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"", - говорится в документе.


Вместе с тем на автомобилях, оборудованных газобаллонным оборудованием (ГБО), не будут проверять:

- свидетельство о проведении периодических испытаний ГБО;
- о соответствии ГБО требованиям безопасности с отметкой об изменениях, внесенных при ремонте (замена редуктора или баллона) ГБО в случае его ремонта;
- сверять серийный номер установленного газового баллона с данными паспорта, оформленного изготовителем газового баллона;
- вносить в диагностическую карту серийный номер газового баллона, установленный на ТС с данными его паспорта.

Приказ вводится в действие с 30 декабря 2023 года.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
glu-info (Посетители) Сегодня, 12:20
9.9. Уровень шума выпуска отработавших газов транспортного средства, измеренный на расстоянии 0,5 м от среза выпускной трубы под углом 45°+10° к оси потока газа на неподвижном транспортном средстве при работе двигателя на холостом ходу при поддержании постоянной целевой частоты вращения коленчатого вала двигателя и в режиме замедления его вращения от целевой частоты до минимальной частоты холостого хода, не должен превышать более чем на 5 дБ А значений, установленных изготовителем транспортного средства, а при отсутствии этих данных - значений, указанных в таблице 9.2.

Категория транспортного средства:
M1, N1, L 96 Уровень звука, дБ А
M2, N2 98
M3, N3 100

То есть 101; 103 и 105 - это допустимый уровень превышения согласно ТР ТС 018/2011.Осталось узнать - кто тот провокатор который предоставил ложную информацию.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Bass66 (Посетители) Сегодня, 12:19
808,
Действительно, холодильник работает в районе 40Дб.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
808 (Посетители) Сегодня, 11:46
Какая-то ошибка, 5 дБ это очень мало, даже в тихой комнате без звуков будет значительно больше!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика