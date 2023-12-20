В Казахстане изменили правила проведения техосмотра

"Уровень шума выпуска отработавших газов авто не должен превышать 5 дБ на холостом ходу. А при отсутствии этих данных - значений, указанных в таблице 9.2. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"", - говорится в документе.

Приказом и.о. министра транспорта от 5 декабря 2023 года приостановлено действие некоторых норм Правил организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, сообщает Zakon.kz.В частности, до 1 января 2025 года приостановлено действие трех пунктов.Так, после этой даты в состав контрольно-диагностического оборудования войдет шумомер.Вместе с тем на автомобилях, оборудованных газобаллонным оборудованием (ГБО), не будут проверять:- свидетельство о проведении периодических испытаний ГБО;- о соответствии ГБО требованиям безопасности с отметкой об изменениях, внесенных при ремонте (замена редуктора или баллона) ГБО в случае его ремонта;- сверять серийный номер установленного газового баллона с данными паспорта, оформленного изготовителем газового баллона;- вносить в диагностическую карту серийный номер газового баллона, установленный на ТС с данными его паспорта.Приказ вводится в действие с 30 декабря 2023 года.