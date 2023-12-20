Налоговики ответили казахстанцам, грозящимся перейти на наличные

"Что вы можете сказать казахстанцам, которые грозятся переходить на наличные в связи с проверкой мобильных переводов?" - прозвучал вопрос от журналистов.

"Хочу сказать, что так демонизировать не нужно, мы все живем в нашем обществе, я могу перевести деньги своей супруге, перевести деньги своим родителям либо друзьям. Для таких личных целей оно никаким образом не преследуется. Например, человек получает регулярно один платеж, но такие платежи не попадают под критерии. Это касается именно предпринимателей. То есть те люди, которые получают плату за свои услуги", - ответил он.

"Все, что попадает на личную карту, налогом не облагается, это ваши личные деньги. Но раз человек осуществляет предпринимательскую деятельность, он должен получать деньги на бизнес-карту, соответственно, должен платить налоги. Здесь не совсем справедливо, что мы сами способствуем тому, чтобы люди не платили налоги. У предпринимателей есть специальный налоговый режим. Если человек применяет упрощенную декларацию - 3 процента, если розничный налог - 4 процента. В некоторых регионах даже данный процент снижен.

Для таких предпринимателей уже созданы условия, чтобы они были законопослушными. В то же время люди, которые получают заработную плату как наемные работники, они выплачивают 10 процентов. Нужно говорить, что добросовестным налогоплательщикам здесь абсолютно нечего бояться. Но здесь вопрос возникает к бизнесменам, которые принимают переводами, что им мешает принимать оплату на свою бизнес-карту", - заключил Куандыков.

В Комитете государственных доходов Министерства финансов ответили казахстанцам, грозящимся перейти на наличные из-за контроля мобильных переводов, передает корреспондент Tengrinews.kz.На вопросы журналистов ответил директор департамента администрирования непроизводственных платежей физических лиц и специальных налоговых режимов КГД Министерства финансов Нуржан Куандыков.Представитель КГД считает, что казахстанцам необходимо иметь личную карту и карту для предпринимательской деятельности.Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов объяснил, сколько мобильных переводов можно делать казахстанцам и в течение какого периода.Напомним, с марта 2022 года закон "О платежах и переводах" дополнили понятием "мобильный платеж", под которым понимается безналичный платеж, принимаемый через мобильное приложение или POS-терминалы банков второго уровня с применением QR-кода.Изменения не относятся к переводам физических лиц, используемым в личных целях. То есть физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях: переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям и по другим жизненным ситуациям.Критерием для определения признаков осуществления предпринимательской деятельности является получение физическим лицом в течение каждого из трех последовательных месяцев свыше 100 переводов ежемесячно от разных лиц на личный банковский счет.В КГД определили даты поэтапного поступления информации от банков о переводах казахстанцев:- с 1 января 2023 года – по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам (по итогам 2022 года);- с 1 января 2024 года – по работникам государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругам (по итогам 2023 года);- с 1 января 2025 года – по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам (по итогам 2024 года);- с 1 января 2026 года – по остальной части населения (по итогам 2025 года).