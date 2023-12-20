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Массовые проверки бизнеса начнут в Казахстане в 2024 году? Ответ министра

Просмотров:270 Опубликовано: Сегодня, 16:15
Массовые проверки бизнеса начнут в Казахстане в 2024 году? Ответ министра
Фото из открытых источников
В Казахстане в этом году истекает мораторий на проверки микро и малого бизнеса. Министра национальной экономики Алибека Куантырова спросили, планируют ли его продлить, как в прошлом году, или бизнесменов ждут массовые проверки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Министр ответил, что в следующем году мораторий действовать не будет.

"Решение же есть. Для микро и малого бизнеса мораторий был продлен в прошлом году, он заканчивался в конце прошлого года. В прошлом году Президент объявил, его на год продлили. В этом году он заканчивается, все, вопрос больше не стоит", - сказал Куантыроа на встрече с журналистами.


Представители СМИ уточнили, означает ли это, что в следующем году предпринимателей ждут жесткие проверки. Министр подчеркнул, что, согласно новой системе, проверок бизнеса станет меньше, но они будут эффективнее.

"Весь прошлый год правительство совместно с бизнесом и экспертами посвятило анализу всех нормативно-правовых актов и требований к бизнесу. 128 тысяч требований было проанализировано. Они "сидели" в 2,5 тысячи нормативно-правовых актов. Весь прошлый год этому был посвящен. Выявили 10,1 тысячи неэффективных и неактуальных требований. Из них 9 тысяч на уровне "подзаконки" уже убрали, еще 1 тысяча осталась, которая сейчас в Мажилисе", - рассказал Алибек Куантыров.


Кроме этого, с 1 января 2024 года вводится система управления рисками во всех сферах контроля.

"Что это означает? Проверки будут назначаться без человеческого участия, то есть система автоматизированная. Где-то элементы искусственного интеллекта будут назначать по видам рисков данные проверки. Проверок станет меньше, в два раза планируется снизить количество проверок, соответственно, планируется снизить и количество штрафов", - сказал глава Минэкономики.


Министр подчеркнул, что проверки среднего и крупного бизнеса проводились во время действия моратория, а иногда проверяли также микро и малые предприятия, если те нарушали предпринимательский кодекс.

"Мораторий да, он помог, но, с другой стороны, понятно, что были какие-то злоупотребления. Сейчас новая система будет более мягкой, но каждый бизнес будет знать, что, если он постоянно, систематически нарушает, его будут проверять", - сказал министр.


Напомним, в декабре 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении моратория на проверки бизнеса до 1 января 2024 года. Ранее в правительстве рассказали, чего ждать предпринимателям после окончания моратория.


Источник: Tengrinews.kz
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