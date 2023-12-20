"От 208 тысяч тенге": как получить новую выплату, рассказала министр труда

"Данная выплата назначается до достижения пенсионного возраста. Она будут производиться из нескольких источников. Первый источник – это республиканский бюджет, в размере двух прожиточных минимумов, один прожиточный минимум - за счет работодателя, и еще один - за счет компании по страхованию жизни. Чтобы получить выплату, работник должен оставить вредные условия труда, подав заявление о расторжении трудового договора с работодателем", - сообщила Жакупова на брифинге в СЦК.

"Работник может через информационные системы Минтруда узнать размер своей выплаты и решить для себя (уходить с работы или нет - прим.). Нельзя говорить, что в 55 лет все должны подать заявление и уйти. Это личное решение самого работника будет", - отметила министр.

"Она должна замерить вредные факторы на рабочем месте. Это могут быть шумы, вибрация, газы и так далее. Также организация должна провести хронометраж вашего рабочего времени. Есть специальные нормативы. На основании этого будет определяться, что здесь присутствует вредный производственный фактор", - пояснила Жакупова.

По поручению Главы государства в Казахстане вводится специальная социальная выплата для работников, занятых во вредных условиях труда. О том, кто может на нее рассчитывать и что для этого нужно, рассказала министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как рассказала Светлана Жакупова, данная выплата назначается лицам, достигшим 55-летнего возраста и работавшим во вредных условиях труда. При этом работодатель должен был на протяжении семи лет отчислять за них профессиональные пенсионные взносы.По словам чиновницы, выплата будет назначаться автоматически. Ее средний размер составляет от 208 тысяч тенге.На выплату могут претендовать не только шахтеры. Как рассказала Светлана Жакупова, условия труда на том или ином объекте определяются через его аттестацию. Ее должна провести специализированная организация по приглашению работодателя.