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Депутат: Трусы с оружием в МВД злоупотребляют своим положением

Просмотров:312 Опубликовано: Сегодня, 18:11
Депутат: Трусы с оружием в МВД злоупотребляют своим положением
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Депутат Мажилиса Ринат Заитов потребовал разобраться со скандальными ситуациями вокруг сотрудников МВД, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В своем депутатском запросе на имя генерального прокурора Берика Асылова мажилисмен рассказал о письмах казахстанцев из Алматы, Шымкента, Усть-Каменогорска, Семея, Жанаозена и других регионов с жалобами в адрес силовых структур. В них утверждается, что сотрудники силовых структур действуют в личных целях под прикрытием "оперативно-разыскных мероприятий".

"Например, жительница Шымкента мать-одиночка и ее сын столкнулись с мошенником и потеряли около 4 миллионов тенге. Однако, по словам заявителя, благодаря связи с сотрудниками правоохранительных органов уголовное дело, которое было возбуждено, неоднократно прекращалось по неизвестным причинам, а потерпевшей и ее сыну открыто угрожали. Дело, возбужденное в августе 2021 года, до сих пор не дошло до суда. Также в Общественную приемную обратилась жительница города Усть-Каменогорска, чье заявление осталось без внимания. По ее словам, пострадавший подвергся пыткам по стороны силовых структур и был убит", - заявил Заитов.


Мажилисмен также припомнил недавно произошедший скандальный случай в Талдыкоргане, где начальник управления полиции изнасиловал девушку у себя в кабинете.

"Также эти "грабители с документами и трусы с оружием" в МВД злоупотребляют своим служебным положением и задержаны по факту изнасилования девушек. Почему бы не принять меры к сотрудникам, которые используют свои компетенции не для снижения преступности, а для увеличения своих доходов?" - задался вопросом депутат.


В целях устранения путаницы в сфере правоприменения он предложил создать Постоянную группу действий из представителей центральных аппаратов Генеральной прокуратуры, МВД, Агентства по противодействию коррупции и Комитета национальной безопасности, а также порекомендовал этой группе пересмотреть дела, подведомственные сотрудникам силовых структур, преступления которых доказаны, и выявить "настоящих виновных".

Ранее министр внутренних дел Ержан Саденов подтвердил факт изнасилования полицейскими 14-летней девочки в Алматы. Он также сделал заявление по делу об изнасиловании в кабинете начальника полиции Талдыкоргана.

Глава полиции Талдыкоргана был задержан по подозрению в изнасиловании 27-летней жительницы областного центра. По сведениям с сайта департамента полиции Жетысу, начальником управления полиции является Марат Куштыбаев.


Источник: Tengrinews.kz
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