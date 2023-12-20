Казахстанец пригласил двух министров прокатиться на поезде

"Сегодня ночью я задубенел как собака. Привет министру туризма и министру транспорта. Приглашаю вас прокатиться на поезде Костанай - Алматы. Ваше мировоззрение невероятно изменится. Вы насладитесь самыми прекрасными продуваемыми окнами. Конечно же, невероятными запахами и вообще всяческими удобствами казахстанских железных дорог. За 20 лет, которые я помню в своей жизни, здесь не изменилось ничего", - отметил он в своем эмоциональном обращении.

"Наши поезда самые поездатые в мире", "И через 20 лет ты будешь ехать в этом поезде", "Это же из-за погоды", "Чиновники не ездят на поездах", - пишут пользователи соцсети под постом.

"В поезде ехали семьей из восьми человек с 13 по 14 декабря из Костаная в Астану. Двое после поездки заболели. К счастью, не сильно. Среди нас самым старшим был мой отец, ему 66 лет", - отметил автор YouTube-канала о городах Казахстана "По улицам".

"Ужасная техническая составляющая поезда. Его безумно трясет на ходу, все на соплях, куда ни глянь. Шторки на окнах не держатся, местами нет ступенек на верхнюю полку, в туалет страшно зайти. Любой, кто ездил, знает, что это за удовольствие", - отметил парень.

"Компания промониторила видео блогера о поездке на поезде с Костаная до столицы. Данный поезд принадлежит частному перевозчику ТОО "Турксиб Астана". В Казахстане услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом предоставляют, кроме компании "Пассажирские перевозки", ещё 13 частных перевозчиков. Их деятельность курирует профильное министерство. В связи с чем, поступающие обращения, могут быть отнесены не только национальному перевозчику, но и в адрес частных перевозчиков", - говорится в ответе пресс-службы.

Казахстанец опубликовал эмоциональное видео о своей поездке на поезде с Костаная до Астаны. По его словам, он и семья "сильно замерзли" в путешествии. Tengritravel.kz связался с автором, чтобы узнать все детали поездки.Геннадий опубликовал на своей странице в TikTok видео, в котором пожаловался на холод в вагонах.Молодой человек также показал, как выглядят поезда в соседних странах, к примеру, в Грузии и Узбекистане.Под роликом уже более тысячи комментариев. Некоторые пользователи соцсети отмечают, что согласны полностью с мнением парня, другие же призывают не "сгущать краски".Корреспондент редакции связалась с автором популярного ролика. Он сообщил, что поездка произошла с 13 на 14 декабря с Костаная до Астаны. Сейчас Геннадию 28 лет.Также, помимо холода, молодой человек назвал еще несколько минусов, которые он заметил во время поездки.Единственным плюсом он назвал то, что на поезде, "всегда знаешь, что доедешь". Семья спешила в столицу на самолет, рисковать и ехать по зимней трассе Костанай-Астана они не захотели, поэтому было принято решение прокатиться на казахстанской железной дороге.UPD. Позднее в пресс-службе КТЖ прокомментировали популярный ролик.Корреспондент редакции обратилась за комментарием по ситуации в пресс-службу Министерства транспорта, однако к моменту публикации ответа не было получено.