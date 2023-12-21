Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 21 Декабря
+8...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 456.18 KZT
  • €1 = 500.11 KZT
  • 1 RUB = 5.05 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Счета в швейцарских банках и недвижимость в ОАЭ: чем владеют госслужащие Казахстана за рубежом

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:18
Счета в швейцарских банках и недвижимость в ОАЭ: чем владеют госслужащие Казахстана за рубежом
Иллюстративное фото pixabay
В Комитете государственных доходов предоставили данные о государственных служащих и их супругах, которые имеют недвижимость и счетами за рубежом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

С 1 января 2021 года декларацию уже сдают:

лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;
лица, уполномоченные на выполнение госфункций, и их супруги;
лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций, и их супруги;
лица, на которых возложена обязанность по представлению в соответствии с конституционным законом "О выборах" и законами "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности", "О страховой деятельности", "О рынке ЦБ".

В комитете сообщили, что по состоянию на 31 декабря 2021 года 354 физических лица имеют банковские счета в иностранных банках в 59 странах.

"Открыто наибольшее количество банковских счетов в Российской Федерации, Соединенных Штатах Америки, Швейцарии. 494 физических лица задекларировали 666 объектов недвижимости за пределами Республики Казахстан в 26 странах, из них 436 объектов в России, 44 - в ОАЭ, 38 - в Турции", - сообщили в налоговой.


По данным КГД, 1030 физических лиц задекларировали 1198 транспортных средств в 49 иностранных государствах, из них 292 - в России, 235 - в Армении, 221 - в Японии, 162 - в Германии.

"47 физических лиц имеют долю участия в 57 юридических лицах за пределами нашей страны, это в России, Кипре, ОАЭ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 1585 физических лиц отразили наличие доли участия в строительстве 1603 объектов недвижимости в 11 странах, из них в Казахстане - 1568.

"116 человек задекларировали инвестиционное золото, 918 человек задекларировали ценные бумаги в 25 странах, 608 человек имеют паи в 635 паевых инвестиционных фондах. 212 человек имеют 218 объектов интеллектуальной собственности, авторского права", - проинформировали в КГД.

Также, по данным налоговой, 355 человек имеют дебиторскую задолженность. 578 человек имеют кредиторскую задолженность.

"Лица, на которых, в соответствии с законом "О противодействии коррупции", возложена обязанность по представлению деклараций физических лиц, в приложениях к декларации об активах и обязательствах отражают также сведения о передаче имущества в доверительное управление. 1704 физических лица передали 2327 объектов в доверительное управление", - заключили в ведомстве.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика