Счета в швейцарских банках и недвижимость в ОАЭ: чем владеют госслужащие Казахстана за рубежом

"Открыто наибольшее количество банковских счетов в Российской Федерации, Соединенных Штатах Америки, Швейцарии. 494 физических лица задекларировали 666 объектов недвижимости за пределами Республики Казахстан в 26 странах, из них 436 объектов в России, 44 - в ОАЭ, 38 - в Турции", - сообщили в налоговой.

В Комитете государственных доходов предоставили данные о государственных служащих и их супругах, которые имеют недвижимость и счетами за рубежом, передает корреспондент Tengrinews.kz.С 1 января 2021 года декларацию уже сдают:лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;лица, уполномоченные на выполнение госфункций, и их супруги;лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций, и их супруги;лица, на которых возложена обязанность по представлению в соответствии с конституционным законом "О выборах" и законами "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности", "О страховой деятельности", "О рынке ЦБ".В комитете сообщили, что по состоянию на 31 декабря 2021 года 354 физических лица имеют банковские счета в иностранных банках в 59 странах.По данным КГД, 1030 физических лиц задекларировали 1198 транспортных средств в 49 иностранных государствах, из них 292 - в России, 235 - в Армении, 221 - в Японии, 162 - в Германии."47 физических лиц имеют долю участия в 57 юридических лицах за пределами нашей страны, это в России, Кипре, ОАЭ", - говорится в сообщении.Отмечается, что 1585 физических лиц отразили наличие доли участия в строительстве 1603 объектов недвижимости в 11 странах, из них в Казахстане - 1568."116 человек задекларировали инвестиционное золото, 918 человек задекларировали ценные бумаги в 25 странах, 608 человек имеют паи в 635 паевых инвестиционных фондах. 212 человек имеют 218 объектов интеллектуальной собственности, авторского права", - проинформировали в КГД.Также, по данным налоговой, 355 человек имеют дебиторскую задолженность. 578 человек имеют кредиторскую задолженность."Лица, на которых, в соответствии с законом "О противодействии коррупции", возложена обязанность по представлению деклараций физических лиц, в приложениях к декларации об активах и обязательствах отражают также сведения о передаче имущества в доверительное управление. 1704 физических лица передали 2327 объектов в доверительное управление", - заключили в ведомстве.