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Казахстан ищет новые пути для нефти

Просмотров:240 Опубликовано: Сегодня, 12:05
Казахстан ищет новые пути для нефти
freepik.com
Казахстан продолжит работать над диверсификацией экспортных маршрутов нефти. В министерстве энергетики озвучили LS подробности.

В ведомстве напомнили, что значительная часть экспортных объемов казахстанской нефти транспортируется транзитом через Россию. Это Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), трубопроводы "Атырау – Самара" и "Махачкала – Новороссийск"*.

По информации министерства, эти маршруты обеспечивают наилучшие показатели доходности для казахстанских нефтедобывающих компаний. В связи с этим, как отметили в Минэнерго, поддержание существующих маршрутов, особенно обеспечение надежной работы трубопровода КТК, остается приоритетом для Казахстана в рамках обеспечения бесперебойного экспорта нефти.

В ведомстве добавили, что с учетом будущего роста добычи на месторождениях Тенгиз и Кашаган и в рамках устранения узких мест КТК обеспечена готовность к росту объемов перекачки черного золота. В том числе на казахстанском участке.

Вместе с тем Минэнерго с заинтересованными сторонами работает над развитием дополнительных маршрутов транспортировки через Каспийское море. Это связано с текущей геополитической ситуацией, ростом добычи, вводом новых морских проектов в среднесрочной перспективе.

В том числе с марта 2023 года начаты отгрузки нефти из порта Актау в направлении Баку – Тбилиси – Джейхан.

Прорабатывается вопрос по рассмотрению возможности использования нефтепровода "Баку – Супса".

В среднесрочной перспективе также возможно увеличение транскаспийских перевозок нефти по существующим мощностям порта Актау.

Помимо этого, Казахстан начал поставки нефти в Германию. В 2024 году запланирован экспорт 1,2 млн тонн.

С учетом расширения мощностей Шымкентского НПЗ Минэнерго вместе с "КазМунайГазом", СНПС и другими заинтересованными сторонами работает по дальнейшему расширению мощностей нефтепроводов "Кенкияк – Атырау" и "Кенкияк – Кумколь".

"Реализация данных проектов позволит диверсифицировать экспортные поставки казахстанских грузоотправителей через нефтепровод "Атасу – Алашанькоу" в направлении Китая. В целом мы продолжаем соответствующую работу в данном направлении с МНК и другими заинтересованными сторонами", – заключили в Минэнерго.


Источник: azh.kz
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