Кто должен будет сдавать отпечатки пальцев: Сенат одобрил закон



"Сейчас банки, госуслуги - все проходят верификацию. Когда вы приходите в банк и берете кредит, вы уже там сдаете отпечатки пальцев. То есть сегодня необходимости законодательно принуждать население нет. С другой стороны, было и недопонимание со стороны населения. Говорили: "Зачем?" Хотя сами каждый день в своем телефоне проходят верификацию", - пояснил Кожаев.



"Это те, кто ранее привлекался к ответственности, социально неблагополучные. Определенная база имеется. Но необходимости (в повальной дактилоскопии - прим.) нет", - добавил Кожаев.

Сегодня Сенат одобрил в двух чтениях закон, который вводит добровольную дактилоскопическую регистрацию для граждан Казахстана. На стадии обсуждения дактилоскопию хотели сделать обязательной для всех без исключения - при получении документов, удостоверяющих личность. Почему было решено отказаться от этой идеи, журналисты спросили у первого заместителя министра внутренних дел Марата Кожаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.По словам Кожаева, сегодня нет необходимости законодательно принуждать население к обязательной дактилоскопии. Изначально закон был принят еще в 2016 году, когда цифровые технологии и возможности были другими.Также первый заместитель министра сообщил, что сегодня в базе МВД есть отпечатки более 3,5 миллиона человек.В одобренном сегодня сенаторами законе для граждан Казахстана вводится добровольная дактилоскопия, только с их согласия. Вместе с тем обязательная дактилоскопическая регистрация для гражданина сохраняется в случае получения удостоверения личности моряка. В свою очередь, для иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, обязательная дактилоскопическая регистрация вводится в случаях, установленных законом.Напомним, с 1 января 2021 года вступил в действие закон "О дактилоскопической и геномной регистрации". Он предполагает сбор, обработку и защиту дактилоскопической и геномной информации. По данным закона, детей в возрасте от 12 до 16 лет могут подвергнуть дактилоскопии только с их согласия и в присутствии родителей или опекуна, а с 16 лет сдача отпечатков будет для казахстанцев обязательной.Практическое применение закона откладывали не один год. Каждый раз - в связи с нехваткой средств. В июне 2021 года введение дактилоскопии перенесли на 1 января 2023 года. В конце 2022 года проект перенесли на 2024 год.Планировалось, что в удостоверения личности казахстанцев будут добавлять отпечатки пальцев. Позже стало известно, что обязательную дактилоскопию планируют отменить.