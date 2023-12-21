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Прогноз по стоимости строительства АЭС в Казахстане повысили до 15 млрд долларов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:18
Прогноз по стоимости строительства АЭС в Казахстане повысили до 15 млрд долларов
Фото: depositphotos.com
Прогноз по примерной стоимости строительства атомной электростанции обновили в Казахстане, об этом сообщил генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин.

"Стоимость – это 10-15 млрд долларов на первую станцию, потому что она первая. И источники финансирования сейчас прорабатываются, в основном это международные финансовые институты. Проект пока рассматривается как коммерческий, без вмешательства государства. Соответственно, там есть свои условия", – сказал Тимур Жантикин во время семинара "Мирный атом" в Астане.

Как он отметил, их организация занимается рассмотрением различных вариантов строительства первой АЭС в стране. Компания уже рассмотрела 13 проектов, из них отобрали четыре варианта. По документации сроки строительства составляют около пяти лет.
Тимур Жантикин подчеркнул, что на одной станции останавливаться нельзя.
Ранее эксперт озвучивал иную стоимость строительства двух блоков (1-1,2 тысячи МВт) станции – от 6 до 12 млрд долларов. По предварительной схеме финансирование строительства АЭС будет проходить с привлечением заёмных ресурсов (80%) и собственных средств (20%).


Источник: informburo.kz
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