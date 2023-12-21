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"Скажи нет миру животных": в "Жаңа адамдар" предложили решение проблемы насилия

Просмотров:403 Опубликовано: Сегодня, 15:41
"Скажи нет миру животных": в "Жаңа адамдар" предложили решение проблемы насилия
Фото предоставлены молодежным движением "Жаңа адамдар"
В Алмате 26 ноября состоялся большой митинг против насилия в Казахстане "Скажи НЕТ миру животных". Организатором акции выступило молодежное движение "Жаңа адамдар". Лидер этого движения Асель Баденова рассказала о том, как готовилась эта акция, какие проблемы она решила и почему насилие в Казахстане стало национальной угрозой номер один.













"Скажи нет миру животных": в "Жаңа адамдар" предложили решение проблемы насилия

Асель Баденова, лидер Движения "Жаңа Адамдар"


- Добрый день, Асель. Расскажите, как вам пришла идея провести такую акцию?

- Провести акцию против насилия "Жаңа адамдар" решили после резонансного случая с избиением в Алматы на улице Сатпаева девушки за отказ познакомиться. Тогда 2 парня подошли к девушкам, сидевшим возле речки, а, получив отказ, один из них так сильно ударил девушку в лицо, что она потеряла сознание. Уже в момент подготовки мероприятия произошло чудовищное убийство Салтанат Нукеновой в столичном ресторане. Это событие всколыхнуло казахстанское общество. Мы поняли, что количество участников будет заведомо больше планировавшихся нами ста человек. Пришлось заново подавать уведомление и согласовывать акцию с властями. В результате получилось действительно важное и уникальное для страны мероприятие. Наша акция собрала порядка 600 участников.

- Как вы считаете, насколько серьезно стоит проблема насилия в Казахстане?

- Очень серьезно. Президент говорит, что для построения нового, справедливого Казахстана нужно перезагрузить всю систему общественных и индивидуальных ценностей. И это ведь тоже про насилие. Как могут построить Новый Казахстан люди, которые бьют друг друга с утра до вечера? Удар стал главным и единственным аргументом в споре, в воспитании, в образовании, в семейной жизни. Везде, где более слабый говорит "нет", он просто получает по лицу.

"Скажи нет миру животных": в "Жаңа адамдар" предложили решение проблемы насилия


Многие в Казахстане продолжают жить "по законам животного мира". Проблема куда шире бытового семейного насилия, когда муж бьет жену. Это касается всех. И девушек, и парней. И шахматистов, и даже чемпионов по боксу – только на них "животные" нападают толпой.

Да, в основном бьют мужчины – хулиганы, женихи, учителя, мужья, воспитатели, парни. Бьют за слово "нет". В основном бьют женщин. Но собранные нами на акции истории насилия доказали, что бьют еще и женщины. Бьют учеников, студентов, детей, пациентов и просто прохожих. Бьют всех кого не лень.

Почему? Потому что в Казахстане действует основной, всем понятный способ добиться своего – пригрозить наказанием. Этот способ ограничивает развитие страны.

"Скажи нет миру животных": в "Жаңа адамдар" предложили решение проблемы насилия


- Почему для акции было выбрано название "Скажи НЕТ миру животных"?

- Когда мы говорим: "Нет миру животных", мы говорим о правиле "мира животных", где сильный подчиняет или уничтожает слабого. К сожалению, многие наши сограждане и в XXI веке живут, руководствуясь этим принципом. Раз ты ведешь себя как животное и не готов подчиняться законам и правилам человеческого сообщества, то твое место в джунглях, вокруг себе подобных. А если ты все же предпочитаешь жить среди людей в городах, то тогда твое место в клетке. Это максимально безопасное решение для обеих сторон. Именно в клетки на акции мы и "закрыли" те случаи насилия, которые принесли с собой участники митинга. До мероприятия мы договорились, что каждый участник принесет с собой историю "животного поведения", с которой столкнулся он сам, его родные, близкие или друзья. Кто-то изготовил плакат, на котором описал свой опыт столкновения с насилием. Кто-то сделал арт-объект, посвященный резонансному случаю агрессии, о котором писали СМИ за последний год. Все это в конце акции мы поместили в металлические клетки. Мысль простая: либо меняйся и становись человеком, либо будь готов к тому, что к тебе будут относиться как к дикому животному, сбежавшему из джунглей и оказавшемуся среди людей.

- Закон о противодействии семейно-бытовому насилию способен решить проблему?

- Сейчас казахстанское общество бурлит вокруг темы бытового насилия: ведутся большие дискуссии, собираются десятки тысяч подписей за ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие. К обсуждению вопроса подключились известные политики и общественные деятели. Думаю, в ближайшее время закон будет принят. Наказание за семейно-бытовое насилие ужесточат. Но насилие не исчезнет. Те, кто добивался закона, пожмут друг другу руки и разойдутся с ощущением выполненного долга. Тема на долгое время в казахстанском обществе будет закрыта. А бить продолжат точно так же. Дело не в наказании. Никогда еще ужесточение наказания не приводило к исчезновению преступления.

Закон примут, но он не сработает должным образом. Общественная дискуссия вокруг него просто уйдет в песок. Люди не изменятся и продолжат бить друг друга. Разве животному есть дело до санкции за свое животное поведение? Сможет ли угроза 1 года тюрьмы остановить "животное"? А трех лет? А десяти?

"Скажи нет миру животных": в "Жаңа адамдар" предложили решение проблемы насилия


- А какое решение предлагает "Жаңа адамдар"?

- Мы готовы поддержать новый закон в том числе и для того, чтобы доказать его сторонникам, что он не панацея. Чем быстрее они это поймут, тем быстрее мы сможем приступить к решению проблемы насилия в Казахстане на ином уровне. На уровне смены мышления 20 миллионов человек в стране. Если человек не готов жить по закону, то проблема не в законе, а в человеке. Менять или ужесточать закон в этом случае бесполезно. Надо работать с человеком. С его представлением о том, что мир людей отличается от мира животных. Сосуществовать они могут, но на определенных условиях. Например, будучи разделенными клеткой.

"Скажи нет миру животных": в "Жаңа адамдар" предложили решение проблемы насилия


"Жаңа адамдар" предлагает начать с себя. Участники акции, например, там на площади взяли обязательства исключить для себя насилие как способ добиться желаемого результата. Кто-то даже сам сел в клетку, чтобы подумать над тем, как жестоко он вел себя раньше со своими родными и близкими людьми. Мы предложили собственный путь решения проблемы насилия в стране: начинать слышать слово "нет" и не реагировать на него как дикое животное. 600 человек на митинге согласилось с этим предложением. Теперь задача "Жаңа адамдар" превратить эти 600 сперва в 5 тысяч, потом в 50 тысяч, потом в 500. А в итоге сделать эти изменения необратимыми.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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User_446 (Посетители) Сегодня, 18:56
То что культивировалась 300 лет и пустила корни в ветви власти, невозможно изменить за одно поколение.

Извиняюсь если оскорбил ваши "понятия" наши дорогие животные.
 
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tata2020 (Посетители) Сегодня, 17:51
Не вижу связи с миром животных. В царстве животных нет ничего подобного, кто хоть немного знаком с этими созданиями и дикими тоже, знает, что для вожака стаи или стада и т.д. нет ничего главнее порядка и здоровья потомства, а без здоровой самки или самца это невозможно. А людины это отдельное царство со своими отклонениями и выдуманными нормами морали и т.д. Есть Душа и только она может мне советовать как поступать, а если её нет, то и не Человек я вовсе, биомусор. Терперть не могу когда животных сравнивают с кем бы от нибыло. Нам до их простого и в тоже время сложного СОЗНАНИЯ ой как долеко.
 
 

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