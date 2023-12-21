Въезд в Боровое подорожает с нового года

Изменение тарифов связано не только с повышением месячного расчетного показателя в 2024 году, но и с поправками в Налоговый кодекс.
Посетители курортной зоны в природном парке "Бурабай" с нового года будут платить за каждый день пребывания, причем это касается и некоторых местных жителей, сообщили в пресс-службе парка.
"С 1 января 2024 года оплата с автомобильного транспорта, физических и юридических лиц будет взиматься за каждый день пребывания на территории нацпарка", - говорится в сообщении.
Ровно год назад, добавили в парке, в статью 591 Налогового кодекса внесли поправки по вопросу взимания платы за въезд автотранспорта на территорию особо охраняемых природных территорий, поэтому с 1 января следующего года в Казахстане вводятся в действие новые ставки платы.Сколько будут платить в Боровом
Ставки платы на 2024 год определяются из расчета:
с пешехода – 0,1 МРП (369 тенге, месячный расчетный показатель устанавливается ежегодно - Sputnik);
за мотоцикл, мопед, квадроцикл – 0,2 МРП (738 тенге);
за легковой автомобиль – 0,3 МРП (1 108 тенге);
за микроавтобусы вместимостью до 16 мест и грузовые автомобили – 1 МРП (3 692 тенге);
за автобусы до 32 мест – 2 МРП (7 384 тенге);
за автобусы свыше 32 мест – 3 МРП (11 076 тенге).
Отдельно в нацпарке рассказали о том, как быть местным жителям.
Физические лица, постоянно проживающие в населенных пунктах и/или имеющие дачные участки, расположенные в границах особо охраняемых природных территорий, освобождены от уплаты за посещение особо охраняемых природных территорий, заявили в парке.
"Жители населенных пунктов Бурабайского, Буландинского и Енбекшилдерского районов, расположенных вне территории нацпарка, должны платить за посещение ООПТ и въезд автотранспорта на общих основаниях. Даже те, кто проживает в граничащей с нацпарком охранной зоне", - подчеркнули в парке.Где и как оплачивать
Администрация природного парка "Бурабай" сообщила, что все пять контрольно-пропускных пунктов вокруг озера и поселка автоматизированы "для обеспечения прозрачности сбора платы, ведения детальной статистики по автоматическому учету потока авто, обеспечения быстрого и эффективного процесса пропуска".
КПП №1 - въезд со стороны трассы Астана - Петропавловск.
КПП №2 - в поселке Бурабай.
КПП №3 - при въезде в Щучинска-Боровскую курортную зону с через город Щучинск.
КПП №4 - при въезде на территорию ГНПП из города Щучинск по направлению учебно-оздоровительного центра "Балдаурен".
КПП №5 - на территории Приозерного лесничества вблизи озера Катарколь.
"Все КПП нацпарка подключены к услугам платежей банков второго уровня (Kaspi.kz, Homebank, Jusan). QR-коды банков для проведения онлайн-оплаты размещены в наиболее посещаемых местах и местах массового скопления посетителей", - добавили в администрации.
Кроме того, отметили в пресс-службе нацпарка, предусмотрена возможность предварительного пополнения счета за оплату въезда на территорию парка в приложении Kaspi.kz (по аналогии с платными дорогами) после заезда на территорию парка.
"В таком случае плата будет списана автоматически, в момент проезда через шлагбаум на выезде из нацпарка", - отметили в пресс-службе.
Чтобы не стоять в пробках у шлагбаумов, администрация просит планировать маршруты заранее и пользоваться всеми пятью КПП.Почему изменили тарифы
В администрации парка напомнили, что изменение тарифов отражает суть статьи 38 закона "Об особо охраняемых природных территориях".
"Автотранспорт наносит больше вреда окружающей среде, чем человек, создает шум, загазованность воздуха, выделяет вредные химические вещества, поэтому их владельцы и должны платить больше.
Плата за пользование ООПТ поступает в республиканский бюджет. В обязанность ГНПП входит только ее сбор, добавили в парке.
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