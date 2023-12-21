Въезд в Боровое подорожает с нового года

"Жители населенных пунктов Бурабайского, Буландинского и Енбекшилдерского районов, расположенных вне территории нацпарка, должны платить за посещение ООПТ и въезд автотранспорта на общих основаниях. Даже те, кто проживает в граничащей с нацпарком охранной зоне", - подчеркнули в парке.

"Все КПП нацпарка подключены к услугам платежей банков второго уровня (Kaspi.kz, Homebank, Jusan). QR-коды банков для проведения онлайн-оплаты размещены в наиболее посещаемых местах и местах массового скопления посетителей", - добавили в администрации.



"В таком случае плата будет списана автоматически, в момент проезда через шлагбаум на выезде из нацпарка", - отметили в пресс-службе.



"Автотранспорт наносит больше вреда окружающей среде, чем человек, создает шум, загазованность воздуха, выделяет вредные химические вещества, поэтому их владельцы и должны платить больше.

Плата за пользование ООПТ поступает в республиканский бюджет. В обязанность ГНПП входит только ее сбор, добавили в парке.

Изменение тарифов связано не только с повышением месячного расчетного показателя в 2024 году, но и с поправками в Налоговый кодекс.Посетители курортной зоны в природном парке "Бурабай" с нового года будут платить за каждый день пребывания, причем это касается и некоторых местных жителей, сообщили в пресс-службе парка."С 1 января 2024 года оплата с автомобильного транспорта, физических и юридических лиц будет взиматься за каждый день пребывания на территории нацпарка", - говорится в сообщении.Ровно год назад, добавили в парке, в статью 591 Налогового кодекса внесли поправки по вопросу взимания платы за въезд автотранспорта на территорию особо охраняемых природных территорий, поэтому с 1 января следующего года в Казахстане вводятся в действие новые ставки платы.Ставки платы на 2024 год определяются из расчета:с пешехода – 0,1 МРП (369 тенге, месячный расчетный показатель устанавливается ежегодно - Sputnik);за мотоцикл, мопед, квадроцикл – 0,2 МРП (738 тенге);за легковой автомобиль – 0,3 МРП (1 108 тенге);за микроавтобусы вместимостью до 16 мест и грузовые автомобили – 1 МРП (3 692 тенге);за автобусы до 32 мест – 2 МРП (7 384 тенге);за автобусы свыше 32 мест – 3 МРП (11 076 тенге).Отдельно в нацпарке рассказали о том, как быть местным жителям.Физические лица, постоянно проживающие в населенных пунктах и/или имеющие дачные участки, расположенные в границах особо охраняемых природных территорий, освобождены от уплаты за посещение особо охраняемых природных территорий, заявили в парке.Администрация природного парка "Бурабай" сообщила, что все пять контрольно-пропускных пунктов вокруг озера и поселка автоматизированы "для обеспечения прозрачности сбора платы, ведения детальной статистики по автоматическому учету потока авто, обеспечения быстрого и эффективного процесса пропуска".КПП №1 - въезд со стороны трассы Астана - Петропавловск.КПП №2 - в поселке Бурабай.КПП №3 - при въезде в Щучинска-Боровскую курортную зону с через город Щучинск.КПП №4 - при въезде на территорию ГНПП из города Щучинск по направлению учебно-оздоровительного центра "Балдаурен".КПП №5 - на территории Приозерного лесничества вблизи озера Катарколь.Кроме того, отметили в пресс-службе нацпарка, предусмотрена возможность предварительного пополнения счета за оплату въезда на территорию парка в приложении Kaspi.kz (по аналогии с платными дорогами) после заезда на территорию парка.Чтобы не стоять в пробках у шлагбаумов, администрация просит планировать маршруты заранее и пользоваться всеми пятью КПП.В администрации парка напомнили, что изменение тарифов отражает суть статьи 38 закона "Об особо охраняемых природных территориях".