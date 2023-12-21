Токаев подписал закон о спецвыплатах

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий специальные выплаты шахтерам и другим рабочим, задействованным во вредных условиях труда, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественных объединений и социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда", - говорится в сообщении.



Текст закона публикуется в печати.



Документ предусматривает введение специальной выплаты для работников, задействованных во вредных условиях труда. Она будет назначаться после 55 лет при условии, что казахстанец отработал в таких условиях более 7 лет. Ее размер составит от 208 тысяч тенге, как будет расчитываться спецвыплата, читайте здесь.



Норма вступит в силу с 1 января 2024 года. В следующем году 37 тысяч работников после 55 лет будут получать эти выплаты.



Кроме того, закон закрепил право казахстанцев, занятых во вредных производствах, выходить на пенсию в 55 лет. Это право а не обязанность, при желании, граждане смогут продолжать трубиться и до 63 лет.



Также законом предусмотрены нормы в части общественных объединений. В частности, для их создания теперь необходимо не 10, а три человека.