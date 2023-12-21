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Спецмашину биологической разведки разработали в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:41
Спецмашину биологической разведки разработали в Казахстане
Фото: gov.kz
Технический арсенал МЧС пополнится новыми спецмашинами радиационной, химической и биологической разведки. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, передает Tengrinews.kz.

Новая спецмашина радиационной, химической и биологической разведки была разработана по техническому заданию Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"В настоящее время основной парк спецмашин радиационной, химической и биологической разведки МЧС, да и всех Вооруженных сил Казахстана состоит из автомобилей советского производства, которые морально и физически устарели и требуют обновления", - отмечается в публикации.

Поэтому МЧС и инженеры казахстанского оборонного предприятия проработали комплектацию оборудования спецтехники, "отвечающей требованиям передовых мировых стандартов".

По данным МЧС, аналогов такой техники в Казахстане и странах постсоветского пространства нет.

Автомобили будут использовать для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера как в Казахстане, так и за рубежом, в том числе в гуманитарных миссиях.

Спецмашину биологической разведки разработали в Казахстане


МЧС передадут две единицы комплексов радиационной, химической и биологической разведки на базе бронированной колесной машины "Алан-2". Глава МЧС Сырым Шарипханов дал высокую оценку новой технике.

В 2024 году планируется поставка еще двух единиц для воинских частей на западе и востоке страны.


Источник: tengrinews.kz
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