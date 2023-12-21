Цены на нефть рухнули после объявления Анголы о выходе из ОПЕК

Стоимость нефти сорта Brent упала ниже 79 долларов за баррель после объявления Анголы, одного из крупнейших производителей нефти, о выходе из Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ленту.Ру".



В нижней точке котировки опускались до 78,7 доллара. При этом в последние дни стоимость Brent росла - поводом стали атаки хуситов в Красном море. Накануне на фоне начала операции "Страж процветания" в Красном море, начатой несколькими странами во главе с США, цены на топливо поднимались выше 80 долларов за баррель.



В четверг, 21 декабря, министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Азеведу объявил, что страна выходит из ОПЕК. По его словам, роль Анголы в организации "не была значимой", а само участие страны в ОПЕК не удовлетворяло интересам Луанды. Он также добавил, что Ангола не согласилась бы на сокращение добычи нефти.



Ранее Ангола предупреждала о возможности радикального решения после того, ей установили слишком низкие квоты на добычу.



В начале 2019 года свое членство в картеле прекратил Катар. А в 2020-м из ОПЕК вышел Эквадор. В более ранний период Индонезия покинула картель в 2009 году, вернулась в 2016-м, но спустя несколько месяцев вновь приостановила членство в ОПЕК.