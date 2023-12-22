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Казахстанцам запретили управлять авто с иностранным учётом отдельными правилами

Просмотров:465 Опубликовано: Сегодня, 08:56
Казахстанцам запретили управлять авто с иностранным учётом отдельными правилами
Иллюстративное фото pixabay
Правила и требования въезда (ввоза) на территорию Республики Казахстан автотранспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, и их эксплуатации на территории РК утвердили постановлением правительства, сообщает kolesa.kz

Документ вступил в силу 9 декабря и следом был немного подкорректирован. Теперь эксплуатация на территории Казахстана автомобилей, зарегистрированных в другом государстве, возможна лишь для участия их в международном движении. И передвигаться по нашей стране в таком режиме могут только иностранцы или лица без гражданства, не имеющие вида на жительство в РК.

Гражданам Казахстана, равно как и иностранцам, постоянно проживающим в РК, управлять машинами разрешено с регистрацией и учётом в Казахстане с выдачей соответствующих документов и госномеров. Казахстанцам запретили управлять авто с иностранным учётом отдельными правилами.

Сколько и как можно ездить иностранному авто по Казахстану

Автомобиль, участвующий в международном движении, может находиться на территории Казахстана до одного года с момента пересечения государственной границы. По истечении этого срока машина подлежит вывозу за пределы РК не менее чем на 30 календарных дней.

Допуск авто, находящихся в международном движении, к участию в дорожном движении на территории РК осуществляется при наличии следующих документов:

свидетельства о государственной регистрации транспортного средства, прицепа (техпаспорта);
государственного регистрационного номерного знака;
отличительного знака государства;
опознавательного знака автотранспортного средства;
диагностической карты технического осмотра и сведений в базе ЕИСТО;
договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельца.

В первоначальном варианте новых правил у машин, ввозимых в Казахстан из стран ЕАЭС, требовались проверять ещё и сведения из системы электронных паспортов (ЭПТС). Но в постановление практически сразу внесли изменения и данную норму исключили, так как казахстанская система ЭПТС до сих пор не интегрирована с базами других государств Евразийского экономического союза.

Из списка условий видно, что ездить по Казахстану авто, находящиеся в международном движении, могут после прохождения техосмотра на территории РК (техосмотр не нужен машинам в возрасте до 7 лет) и оформления местной страховки.

Тут стоит уточнить, что в законе РК «О дорожном движении» говорится:машины и прицепы, участвующие в международном движении, могут передвигаться по нашим дорогам без техосмотра не более 90 дней с момента въезда.

Таким образом, если их владельцы намерены оставить авто в стране на более долгий срок, до одного года, у них есть почти три месяца, чтобы доставить машину на ТО и получить диагностическую карту.

Кто и где будет проверять документы

Проверку документов у въезжающих иностранных автомобилей доверят пограничникам. Они же станут вносить сведения о машинах, прибывающих в РК, в свою информационную систему, интегрированную с базой данных МВД. По этой базе, кстати, транспорт сразу же будут автоматически проверять на предмет нахождения в международном розыске или розыске в Казахстане. Криминальные авто военные станут задерживать и передавать полицейским.

Что нужно для ввоза иностранных авто казахстанцами

Гражданам нашего государства ввозить машины из других стран разрешено только для их последующей постановки на учёт в Казахстане.

На границе необходимо будет предъявлять: свидетельство о государственной регистрации автомобиля (техпаспорт); договор на оказание услуг по перевозке авто на территории РК, содержащий сведения о собственнике, идентификационные признаки машины, сведения о месте доставки и условиях приёмки такого транспортного средства (в случае ввоза авто с использованием услуг по перевозке); сведения из системы электронных паспортов транспортных средств (временно, как мы писали, не нужны). Остальные документы (договор купли-продажи и т. д.) понадобятся лишь при регистрации в спецЦОНе.

Как будут поступать полицейские с нашими гражданами, которые ввезли иностранные машины в РК после 1 сентября 2022 года, станут ли отлавливать такие авто и выдворять из страны, а их владельцев штрафовать или лишать прав, пока не известно.

Не совсем понятно, и как быть теперь каршеринговым компаниям, машины которых предоставляют услуги по Казахстану на российских госномерах и сдаются в аренду нашим гражданам, а также совместным предприятиям, у которых грузовые авто с иностранным учётом, а управляют ими казахстанские сотрудники.

С введением новых правил управлять такими авто нашим соотечественникам теоретически также запрещено. В Комитете адмполиции редакции Kolesa.kz пообещали дать разъяснения по этому поводу в самое ближайшее время.

Дополнено 20.12.2023 в 12:20: Как рассказали редакции Kolesa.kz в Комитете адмполиции МВД РК, отработки по выявлению автомобилей с иностранной регистрацией, управляемых казахстанцами, начнутся с первых чисел 2024 года. До этого срока у граждан есть время завершить процедуру легализации своих машин, а у тех, кто заявку на легализацию не подавал, — зарегистрировать транспорт в должном порядке: с уплатой таможенных пошлин, утильсбора, «первички».

По словам полицейских, меры будут предприняты и в отношении каршеринговых компаний, сдающих в аренду в Казахстане машины, зарегистрированные в иных государствах.


Источник: alau.kz
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Комментарии ( 1 )

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Gor (Посетители) Сегодня, 11:52
Тогда и самолеты под такой закон подведите. А то вся Эйр Астана летает на иностранной регистрации.
 
 

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