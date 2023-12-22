«Сергек» в помощь: проверку наличия техосмотра автоматизируют в Казахстане

В Казахстане усилят контроль за обязательным прохождением технического осмотра автомобилей. О конкретных мерах рассказал первый вице-премьер Роман Скляр в ответе на депутатский запрос, передает Liter.kz.



Штраф за проведение техосмотра без транспортного средства в отношении операторов в Казахстане планируют увеличить сразу в 10 раз – с 10 до 100 МРП (345 тысяч тенге).



Для выявления транспортных средств с просроченным техосмотром АО “НИТ” планирует совместно с Министерством внутренних дел и компанией “Сергек” провести пилотный проект по автоматизированной проверке наличия техосмотра, – говорится в ответе.



Вице-премьер также отметил, что из-за легализации транспортных средств, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года, в стране увеличилось количество праворульных авто.



Он напомнил, что действующим законодательством запрещается использовать для перевозки такси машины с правым рулем. Так же как и недопустимо их незаконное переоборудование на левую сторону.