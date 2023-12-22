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Добычу газа на месторождении "Рожковское" начали в ЗКО

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:42
Добычу газа на месторождении "Рожковское" начали в ЗКО
Фото: primeminister.kz
Крупное газоконденсатное месторождение "Рожковское" введено в промышленную эксплуатацию в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

В запуске работ по добыче природного газа и конденсата в режиме телемоста принял участие премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Газоконденсатное месторождение было открыто в 2008 году в результате широкого комплекса геологоразведочных работ.

В период до 2040 года здесь планируется добыть 14,2 миллиарда кубометров сырого газа и 7,1 миллиона тонн конденсата.

Ожидается, что благодаря разработке месторождения "Рожковское" Национальный фонд РК пополнится на 501 миллиарда тенге, местный бюджет – на 110 миллиардов тенге.

Премьер-министр подчеркнул, что данный проект имеет стратегическое значение. Он направлен на исполнение поручения Главы государства по привлечению инвестиций в разведку и освоение новых газовых месторождений.

"Рожковское" станет источником дополнительных объемов природного газа. Добываемое на месторождении сырье будет перерабатываться на мощностях компании “Жаикмунай”. Разработка осуществляется в партнерстве с иностранными партнерами, что уже позволило применить их опыт в подготовке и внедрении необходимых проектных решений", — сказал Алихан Смаилов.


Источник: baigenews.kz
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