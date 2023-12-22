"8 млн за однушку": в Астане замер рынок недвижимости

В августе квартиры еще продавались. Сейчас рынок просто мертвый - у людей вообще нет денег. При этом на вторичке появляются такие предложения от которых кругом идет голова, - говорит он. - Очень много риэлторов сейчас нуждаются в деньгах. Например одному моему знакомому риэлтору нечего есть, он занял у меня.



-Мы надеемся на запуск доступных ипотечных программ. Кроме того, что очень печально, что рынок аренды тоже упал. Недавно я потратил на рекламу 5 тысяч тенге, но не смог сдать три квартиры по ликвидной цене.

- Квартира вообще не требует вложений. Вся техника и мебель остается. Дом не проходит в ипотеку из-за того, что построен в 1961 году. Возможно эта квартира самая дешевая двушка в Астане, - отмечает риэлтор.

Риэлторы сетуют на замерзший рынок недвижимости в Астане. А также рассказывают о невероятных предложениях на вторичном рынке жилья, сообщает ИА El.kzРиэлтор Марк Жилшибаев отмечает, что начиная с сентября он наблюдает снижение покупательского спроса на квартиры.Судя по динамике цен квартиры в районах правобережья в Астане снижаются. Например в районе Алматы квадратный метр недвижимости достиг 438 тысяч тенге, еще ниже 411 тысяч тенге в районе Сарыарка. В тоже время цены на недвижимость левобережья продолжают рост и достигли 570 тысяч тенге.Тем временем в соцсетях продемонстрировали недавно однушку за 8 млн тенге. При этом риэлторы продемонстрировали, что несмотря на скромную площадь - 28 квадратных метров ее можно сделать очень уютной.В прихожей можно разместить шкаф-прихожую до потолка для хранения вещей. В общей комнате студии можно разместить кухонную комнату, островок для обеда и комнату отдыху. При этом комната может превратиться в спальню если купить раздвижной диван.А в районе Сарыарка недавно выставили двухкомнатную квартиру с ремонтом за 13 млн тенге. Риэлторы отмечают, что квартира расположена в четырехэтажном доме вблизи Аграрного университета.