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Депутат показал свою квитанцию за комуслуги: "Очень экономно"

Просмотров:43 Опубликовано: Сегодня, 16:33
Депутат показал свою квитанцию за комуслуги: "Очень экономно"
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Призывающий казахстанцев бережнее использовать воду депутат Мажилиса Сергей Пономарев показал свою квитанцию за коммунальные услуги. Выяснилось, что в прошлом месяце он заплатил за воду и канализацию всего 350 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Пономарева, его недавнее выступление в Парламенте заставило казахстанцев задуматься о том, как они расходуют воду. Об этом депутату каждый день говорят разные люди: в лифте, такси, а также его коллеги и одноклассники.

"Я живу в Астане, я пью воду из-под крана. Но через фильтр. Но очень и очень экономно пользуюсь водой - так же, как и мои дети, моя семья. И вам рекомендую, и вашим детям", - сказал Пономарев на пресс-конференции в партии Amanat.

На просьбу корреспондента Tengrinews.kz рассказать, сколько именно депутат тратит на коммунальные услуги, Пономарев открыл мобильное приложение банка и показал оплаченную за прошедший месяц квитанцию.

Из квитанции следует, что в прошлом месяце Пономарев израсходовал лишь 3 кубометра воды, заплатив за услуги водоснабжения и водоотведения около 350 тенге. Всего же парламентарий заплатил за комуслуги почти 9 тысяч тенге. При этом он уточнил, что живет в Астане один.


Источник: tengrinews.kz
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