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"Слово пацана. Валенки на льду". Ролик астанчанина покорил Казнет

Просмотров:303 Опубликовано: Сегодня, 17:20
"Слово пацана. Валенки на льду". Ролик астанчанина покорил Казнет
Кадр видео
Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" вот уже больше месяца активно обсуждается. В соцсетях вышли тысячи роликов о проекте, а композиции, прозвучавшие в нем, получили вторую популярность. Астанчанин Диас Абдрахманов не прошел мимо трендов и решил снять оригинальные видео в духе сериала, которые тут же привлекли внимание пользователей соцсетей, подробнее - на Tengri Life.

Диас Абдрахманов известен своими короткими зарисовками, его видео регулярно попадают в рекомендации TikTok и Instagram. На этот раз молодой человек решил прокатиться на катке в образе из конца 80-х годов. Свои ролики, вдохновленные известным проектом, он решил назвать "Слово пацана. Валенки на льду".



Под видео - десятки комментариев, пользователи соцсети отмечают, что молодому человеку удалось воссоздать атмосферу того времени.

"Давно таких отличных роликов не было!", "Лучший видос из тех, что я видел на эту тему", "Классное видео, сто раз пересмотрела, всем скинула", "Вспомнила свои коньки в детстве. Папа на огромные коричневые ботинки прикрутил лезвия от фигурных коньков. В ботинки вату натолкала и каталась. Не очень, но вполне счастливая была", - пишут пользователи соцсети под постом.


Диас Абдрахманов в беседе с корреспондентом издания отмечает, что давно хотел снять видео, в котором он катается в самодельных коньках из валенок. Однако долгое время не знал, как применить свою идею на практике.

"После выхода сериала шел по улице после работы и слушал композицию группы "Мираж". Тогда и пришла идея создать ролик, вдохновленный эстетикой конца 80-х и начало 90-х годов. Плюс давно была идея снять историю на валенках. В связи с хайпом вокруг сериала решил воплотить такой образ. Однако это, скорее, игра с трендом, я против романтизации криминала. Я атлет и за красоту спорта", - отметил он.

Молодой человек тщательно подготовился к тому, чтобы собрать полноценный образ "в духе того времени". Тем не менее важно помнить, что трюки на льду выполняются профессионалом с многолетним стажем, повторять их без подготовки не следует.

"Очень много людей писали мне, что мне удалось попасть в яблочко. Что примерно на таких коньках они и катались когда-то. Писали, что ролики вызвали у них приятное чувство ностальгии. Рад, что людям понравились видео", - сказал парень.

Диас Абдрахманов мечтает однажды прокатиться на одном из знаменитых катков Нью-Йорка, который находится в Центральном парке.

"Когда-нибудь я обязательно это сниму. Идеи много, черпаю вдохновение отовсюду. Когда-то давно, еще в детстве, монтировал видео, но не публиковал их нигде. Сейчас и эти мои навыки мне пригодились", - добавил он.


Источник: tengrinews.kz
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