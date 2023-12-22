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Автобус въехал в толпу людей в Алматы. Есть погибшие

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:00
Автобус въехал в толпу людей в Алматы. Есть погибшие
Фото: социальные сети.
В Алматы автобус №47 въехал в толпу людей в районе городской больницы №7. Три человека погибли на месте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По информации департамента полиции Алматы, авария произошла в 18 часов 15 минут.

"Пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя - женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами. Вследствие данного происшествия три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сообщили в полиции.


Мужчина, ударивший водителя автобуса, задержан.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 4 статьи 345 УК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"", - сообщили в полиции.


Назначены экспертизы. Другие обстоятельства устанавливаются.


Источник: tengrinews.kz
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