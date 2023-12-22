Появилось видео смертельного ДТП с автобусом в Алматы

Полиция опубликовала видео смертельного ДТП с автобусом в Алматы, передает Tengrinews.kz.
Отмечается, видео изъято из записей центра оперативного управления Департамента полиции Алматы.
Вечером 22 декабря автобус въехал в толпу людей на остановке возле городской больницы №7. Пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя - женщину. Она потеряла сознание и управление над транспортом. Неуправляемый автобус наехал на людей возле остановки, а также столкнулся с четырьмя автомобилями.
Три человека погибли. Четверо получили телесные повреждения, их госпитализировали.
Трое взрослых госпитализированы в Городскую клиническую больницу №7 с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением мозга, у одного пациента перелом левого бедра.
В отношении мужчины, ударившего водителя автобуса в Алматы, зарегистрировано дело по двум уголовным статьям.
Отец женщины-водителя автобуса рассказал, что его дочь зовут Ермек. Она одна воспитывает двоих детей и уже 10 лет водит автобусы и троллейбусы.
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