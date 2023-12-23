Как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году: календарь

Самые длинные выходные в 2024 году будут в январе и марте. На Новый год - с учетом 31 и 31 декабря 2023 года - казахстанцы отдохнут 4 дня. В марте 3 выходных подряд складываются за счет 8 Марта и целых 5 дней - на Наурыз.

В високосном 2024 году казахстанцев ждут 249 рабочих и 117 выходных дней. В предстоящем году пока не ожидается переносов рабочих дней. Для вашего удобства Tengrinews.kz собрал все праздничные и выходные дни в удобный календарь на 2024 год.Календарь разработан с учетом пятидневной рабочей/учебной недели.Самый "рабочий" месяц в новом году - апрель, на который выпадает 22 рабочих дня и всего 8 выходных. Следом идет февраль, в котором на этот раз будет 29 дней, из них также 8 дней выходных, но зато 21 рабочий день.Меньше всего работать казахстанцы будут в марте - всего 17 рабочих дней и целых 14 выходных.В мае - на День единства народа Казахстана, День защитника Отечества и День Победы - выходные выпадут по одному дню. Возможно, в правительстве решат сделать перенос рабочего дня, но на сегодня таких планов нет.Ориентировочно 16 июня (точная дата еще не утверждена Министерством труда и соцзащиты населения) казахстанцы будут праздновать Курбан-айт. Религиозные праздники, такие как Курбан-айт и православное Рождество, являются выходными в Казахстане, но оба этих дня в новом году выпадают на воскресенье. По закону, выходной день на эти даты не переносится.В июле ожидается 3 выходных дня в связи с совпадением Дня столицы с выходным днем. В августе тоже будет 3 выходных дня на День Конституции, в октябре также 3 дня на День Республики и в декабре также 3 выходных на День Независимости.