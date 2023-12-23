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В Акорде отрицают просьбу российских властей о вводе войск для защиты от Пригожина

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:59
В Акорде отрицают просьбу российских властей о вводе войск для защиты от Пригожина
Фото: Лев Бородин / ТАСС и Shutterstock
В Акорде опровергли информацию американского издания The Wall Street Journal о том, что президент РК Касым-Жомарт Токаев отказался вводить войска в Россию в июне 2023 года для подавления мятежа ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина.

В пресс-службе президента Казахстана прокомментировали опубликованную в The Wall Street Journal информацию о том, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обращался к Касым-Жомарту Токаеву с предложением ввести войска в РФ для подавления мятежа Евгения Пригожина.

«Это информация не соответствует действительности», — сообщил советник-пресс-секретарь президента Берика Уали.


Как отреагировали в Кремле на публикацию WSJ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать статью американского издания.

«Мы видели этот материал, но не хотели бы это комментировать. Вряд ли поддаются комментированию подобные материалы», — ответил Песков журналистам в связи с публикацией статьи.


Он также добавил, что: «К сожалению, WSJ любит заниматься продуцированием pulp fiction».

Контекст. По данным WSJ, Патрушев якобы просил президента РК поддержать российскую армию в случае, если она не сможет справиться с мятежом ЧВК «Вагнер», и в качестве одного из аргументов напомнил о вводе сил ОДКБ в Казахстан в январе 2022 года, когда в стране произошли массовые протесты. Однако, по утверждению источников издания, Токаев отклонил эту просьбу.

Мятеж ЧВК «Вагнер» был подавлен в июле 2023 года, а Пригожин погиб в авиакатастрофе в сентябре того же года.


Источник: kursiv.media
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