В Акорде отрицают просьбу российских властей о вводе войск для защиты от Пригожина

«Это информация не соответствует действительности», — сообщил советник-пресс-секретарь президента Берика Уали.

«Мы видели этот материал, но не хотели бы это комментировать. Вряд ли поддаются комментированию подобные материалы», — ответил Песков журналистам в связи с публикацией статьи.

В Акорде опровергли информацию американского издания The Wall Street Journal о том, что президент РК Касым-Жомарт Токаев отказался вводить войска в Россию в июне 2023 года для подавления мятежа ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина.В пресс-службе президента Казахстана прокомментировали опубликованную в The Wall Street Journal информацию о том, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обращался к Касым-Жомарту Токаеву с предложением ввести войска в РФ для подавления мятежа Евгения Пригожина.Как отреагировали в Кремле на публикацию WSJ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать статью американского издания.Он также добавил, что: «К сожалению, WSJ любит заниматься продуцированием pulp fiction».Контекст. По данным WSJ, Патрушев якобы просил президента РК поддержать российскую армию в случае, если она не сможет справиться с мятежом ЧВК «Вагнер», и в качестве одного из аргументов напомнил о вводе сил ОДКБ в Казахстан в январе 2022 года, когда в стране произошли массовые протесты. Однако, по утверждению источников издания, Токаев отклонил эту просьбу.Мятеж ЧВК «Вагнер» был подавлен в июле 2023 года, а Пригожин погиб в авиакатастрофе в сентябре того же года.