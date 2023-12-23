Мужчина «прокатил» полицейского на капоте авто в Рудном

«Водитель отреагировал агрессивно и, проигнорировав законные требования сотрудника, пытался скрыться с места происшествия. Полицейский преградил путь движению автомашины, но водитель продолжил движение. Он наехал на полицейского и протащил его на капоте около 50 метров», - говорится в сообщении.

Водитель, протащивший полицейского на капоте авто, задержан в Рудном, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Polisia.kz.Так, днем 22 декабря по улице Корчагина водитель Toyota остановился под знаком «парковка для инвалидов». Рядом с парковкой находился пост полиции. Патрульный полицейский, заметивший нарушение ПДД, подошел к автомобилю и сделал замечание водителю.После этого мужчина резко остановил авто, полицейский упал с капота, а водитель, нажав на педаль газа, скрылся.Незамедлительно была установлена личность водителя. Принятыми мерами задержан и доставлен в местное управление полиции 35-летний рудничанин. Ему грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 380 УК РК «Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти» с максимальным наказанием до четырех лет лишения свободы.Детали происшествия выясняются.В ДП отметили, что для объективной оценки ситуации также назначено и служебное расследование в отношении действий сотрудника полиции.