Мужчина «прокатил» полицейского на капоте авто в Рудном

Водитель, протащивший полицейского на капоте авто, задержан в Рудном, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Polisia.kz.
Так, днем 22 декабря по улице Корчагина водитель Toyota остановился под знаком «парковка для инвалидов». Рядом с парковкой находился пост полиции. Патрульный полицейский, заметивший нарушение ПДД, подошел к автомобилю и сделал замечание водителю.
«Водитель отреагировал агрессивно и, проигнорировав законные требования сотрудника, пытался скрыться с места происшествия. Полицейский преградил путь движению автомашины, но водитель продолжил движение. Он наехал на полицейского и протащил его на капоте около 50 метров», - говорится в сообщении.
После этого мужчина резко остановил авто, полицейский упал с капота, а водитель, нажав на педаль газа, скрылся.
Незамедлительно была установлена личность водителя. Принятыми мерами задержан и доставлен в местное управление полиции 35-летний рудничанин. Ему грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 380 УК РК «Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти» с максимальным наказанием до четырех лет лишения свободы.
Детали происшествия выясняются.
В ДП отметили, что для объективной оценки ситуации также назначено и служебное расследование в отношении действий сотрудника полиции.
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