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Мужчина «прокатил» полицейского на капоте авто в Рудном

Просмотров:100 Опубликовано: Сегодня, 08:46
Мужчина «прокатил» полицейского на капоте авто в Рудном
Кадр из видео
Водитель, протащивший полицейского на капоте авто, задержан в Рудном, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Polisia.kz.

Так, днем 22 декабря по улице Корчагина водитель Toyota остановился под знаком «парковка для инвалидов». Рядом с парковкой находился пост полиции. Патрульный полицейский, заметивший нарушение ПДД, подошел к автомобилю и сделал замечание водителю.

«Водитель отреагировал агрессивно и, проигнорировав законные требования сотрудника, пытался скрыться с места происшествия. Полицейский преградил путь движению автомашины, но водитель продолжил движение. Он наехал на полицейского и протащил его на капоте около 50 метров», - говорится в сообщении.


После этого мужчина резко остановил авто, полицейский упал с капота, а водитель, нажав на педаль газа, скрылся.

Незамедлительно была установлена личность водителя. Принятыми мерами задержан и доставлен в местное управление полиции 35-летний рудничанин. Ему грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 380 УК РК «Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти» с максимальным наказанием до четырех лет лишения свободы.

Детали происшествия выясняются.

В ДП отметили, что для объективной оценки ситуации также назначено и служебное расследование в отношении действий сотрудника полиции.



Источник: azattyq-ruhy.kz
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