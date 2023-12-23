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Судимый за кражу, изнасилование и убийство пытался присоединиться к террористам – КНБ РК

Просмотров:116 Опубликовано: Сегодня, 08:51
Судимый за кражу, изнасилование и убийство пытался присоединиться к террористам – КНБ РК
фото: Пресс-служба КНБ РК
Алматы. 23 декабря. КазТАГ – Судимый за кражу, изнасилование и убийство пытался присоединиться к террористам, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«22 декабря 2023 года в аэропорту города Алматы при попытке вылета из страны КНБ задержан гражданин Казахстана, планировавший переправиться в зарубежные террористические центры. Ранее он был судим за кражу, изнасилование и убийство. После освобождения из мест лишения свободы попал под влияние радикальной идеологии и принял решение выехать в зону боевых действий в Сирии для вступления в ряды террористических группировок. Он также подозревается в финансировании террористической деятельности», - говорится в сообщении в субботу.


Проводится досудебное расследование по статье 258 (финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму) УК РК.


Источник: kaztag.kz
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