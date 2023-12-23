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О состоянии пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Алматы рассказали врачи

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:13
О состоянии пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Алматы рассказали врачи
Фото: Тengrinews.kz
Врачи рассказали о самочувствии пострадавших в аварии с автобусом, включая водителя, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на горздрав Алматы.

В управлении общественного здравоохранения сообщили, что пострадавшая женщина 50 лет с множественными переломами тела была госпитализирована в отделение реанимации. Сейчас ее состояние оценивают как тяжелое за счет сочетанной травмы и травматического шока.


Другой пострадавший - мужчина 55 лет с диагнозом "черепно-мозговая травма" - госпитализирован в отделение нейрохирургии.


Водитель автобуса, женщина 36 лет, с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга легкой степени также госпитализирована в отделение нейрохирургии.


Пострадавший в ходе ДТП ребенок осмотрен мультидисплинарной бригадой детской городской клинической больницы № 2 в составе хирурга, травматолога, нейрохирурга, в результате выставлен диагноз" ушиб мягких тканей левого коленного сустава". Наложена гипсовая повязка. Ребенка отправили на амбулаторное лечение.


Вся необходимая медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме, заверили в управздраве.

Напомним, 22 декабря пассажирский автобус №47 наехал на толпу людей в районе городской больницы №7. По данным полиции, пассажир автобуса ударил женщину-водителя. Она потеряла сознание и управление над транспортом. Неуправляемый автобус наехал на людей, стоящих на дороге недалеко от остановки, а также протаранил четыре автомобиля.

В результате наезда три человека погибли. Четверо получили телесные повреждения, их госпитализировали.


Источник: Tengrinews.kz
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